Zak Brown with Verstappen and Norris in the background

Brown verwacht dat Verstappen meteen in de aanval gaat: "De start wil je niet missen"

Vincent Bruins
Zak Brown hoopt dat zijn coureurs bij de start van de F1 Grand Prix van Qatar voor Max Verstappen kunnen blijven. De CEO van McLaren verwacht echter dat de Red Bull Racing-coureur meteen gaat aanvallen bij Oscar Piastri en Lando Norris. Hij lacht zenuwachtig dat je "de start niet wil missen".

Piastri kwalificeerde zich op de pole position op het Lusail International Circuit. Het is voor het eerst sinds Zandvoort dat hij een Grand Prix vanaf de eerste plaats mag beginnen. Het komt op het perfecte moment, aangezien het cruciaal is voor zijn titelkansen dat hij voor Norris eindigt. Het McLaren-duo moet echter nog rekening houden met Verstappen die al gewaarschuwd heeft dat hij "niks te verliezen" heeft. Brown kreeg bij de Duitse tak van Sky Sports F1, geciteerd door Motorsport.com, de vraag of hij verwacht dat Verstappen meteen bij de start gaat aanvallen, aangezien inhalen bijna onmogelijk is en iedereen verplicht een tweestopper moet doen.

Ideaal als beide McLaren-coureurs voor Verstappen blijven

"Absoluut", antwoordde de Amerikaan. "Je weet dat hij zal proberen als eerste door bocht 1 te gaan, dus ik zou de start van de Grand Prix [vandaag] niet willen missen. Ons doel is dat papaja het kampioenschap wint. Dus als we kunnen finishen zoals we starten en het zo een tweestrijd in Abu Dhabi wordt, dan is dat ideaal. En als [Piastri en Norris] van positie zullen wisselen, is dat aan hen. Dat maakt mij niets uit. Ze kennen de regels. We genieten ervan om ze te zien racen. Ze racen hard, maar fair. Ze weten dat als ze samen kunnen wegrijden, we er in Abu Dhabi goed voor staan. Maar goed, ze moeten het nog wél uitvoeren." Brown is benieuwd of het zijn coureurs lukt om Verstappen af te schudden.

Helmut Marko weet ook dat het bij de start moet gebeuren. "Zeker. En als je weet dat Max naast je staat, worden de meeste coureurs zenuwachtig." De hoofdadviseur van Red Bull Racing hoopt dat sowieso Norris onder die druk bezwijkt. Verstappen moet voor de Brit in de punten finishen, anders zitten zijn titelkansen erop.

Max Verstappen Red Bull Racing Formule 1 McLaren Lando Norris Oscar Piastri

