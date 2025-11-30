Verstappen trekt zich niets aan van beledigde Norris: "Ik leg altijd de feiten op tafel"

Lando Norris leek zich beledigd te voelen, nadat Max Verstappen beweerde in een McLaren allang kampioen te zijn geworden. De Brit vindt dat hij "onzin praat", maar Verstappen reageert koeltjes dat hij het gewoon bij de feiten houdt. Verder gaat de Red Bull Racing-coureur in op zijn plannen bij de start voor de F1 Grand Prix van Qatar.

Op deze zondag doet zich de eerste echte kans voor dat het wereldkampioenschap van 2025 beslist kan worden. Momenteel heeft Norris een groot voordeel. Zijn marge ten opzichte van teamgenoot Oscar Piastri is 22 punten, na de overwinning van de Australiër in de Sprint. Verstappen ligt op 25 punten achterstand van Norris. Het is dus cruciaal dat hij voor de kampioenschapsleider in de punten finisht. Verstappen kwalificeerde zich als derde achter de papajakleurige bolides en, met hoe lastig inhalen is op het Lusail International Circuit, wordt er een boel hoop gevestigd op de start.

Geen gekke dingen doen

"Nu ik er direct achter sta, is er inderdaad een kans. Want op pure snelheid zijn we te langzaam", zo werd Verstappen na de kwalificatie geciteerd door De Telegraaf. "Vooral Lando heeft meer te verliezen. Dat weet hij denk ik ook wel. Ik probeer er het beste van te maken. Als die kans komt, dan ga ik ervoor. Maar ik ga ook geen gekke dingen doen, ofzo. Daar heb je ook niets aan."

Verstappen reageert op Norris

Verstappen liet eerder dit weekend in een interview weten dat hij denkt al lang en breed wereldkampioen van 2025 te zijn geworden, als hij zo'n dominante auto had gehad als de McLaren. Norris reageerde daar op zijn beurt weer op. "Max heeft over het algemeen veel verstand van veel dingen. Maar er zijn ook veel dingen waar hij niet veel verstand van heeft. Maar dit is ook de manier waarop Red Bull dingen doet, van zo'n agressieve aard en, ja, gewoon vaak onzin praten", klonk het in de persconferentie na de Sprint. Verstappen vindt het helemaal geen onzin: "Nee hoor. Ik leg altijd de feiten op tafel..."

