Yuki Tsunoda is nog altijd niet te spreken over de blunder van Red Bull Racing rondom de bandenspanning tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Las Vegas. De teamgenoot van Max Verstappen, die om deze reden een dramatisch resultaat neerzette, eist antwoorden van zijn team.

De kwalificatie op het Las Vegas Strip Circuit verliep niet zoals gehoopt voor Tsunoda. Een fout met de bandenspanning zorgde ervoor dat hij 3,340 seconden langzamer was dan Verstappen, die overigens nog niet eens het snelst was in Q1. In de regenachtige omstandigheden in de gokstad van Nevada leidde dit tot P19 in de nacht van vrijdag op zaterdag. Na een start vanuit de pitstraat zou Tsunoda tijdens de race als twaalfde geklasseerd worden.

Fout was vermijdbaar

Tsunoda was, ondanks dat teambaas Laurent Mekies zijn excuses had aangeboden, in shock over de blunder van zijn team. "Ik wil weten waarom dit gebeurde", zo werd hij geciteerd door Motorsport.com. "Het was zo'n basale fout. We zaten zo ver buiten het werkvenster. Ik had geen kans om competitief te zijn met zo'n setup." Mekies gaf toe dat er "behoorlijk grote fouten" waren gemaakt tijdens de kwalificatie. Tsunoda voegde eraan toe: "Ik denk ook dat het vermijdbaar was. We konden het niet meer vermijden of in ieder geval niet meer verbeteren tijdens de sessie zelf. Het is iets waar we naar moeten kijken. We hebben het gewoon letterlijk weggegooid."

© Red Bull Content Pool

Hoop op verbetering in Qatar

Een zoveelste puntloos resultaat voor de Japanner compliceert zijn strijd om zijn plek bij Red Bull nog verder. De verwachting is dat Isack Hadjar vanaf zusterteam Racing Bulls gepromoveerd zal worden. Ondanks de tegenslagen vond Tsunoda enige troost in zijn prestaties tijdens de vrije trainingen in Las Vegas. "Ik heb meerdere keren laten zien tot aan de kwalificatie, van VT1 tot en met VT3, dat ik het tegen Max kon opnemen en meerdere keren voor hem stond. Het was iets dat zij, en ik, lange tijd niet hadden gezien. Het positieve is dat het tempo er is en verbetert. Dus, hetzelfde doen in Qatar", concludeerde hij.