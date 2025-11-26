Er zijn nog maar twee raceweekenden te gaan in het Formule 1-seizoen van 2025 en het is spannender dan ooit. Lando Norris heeft Max Verstappen in rap tempo dichterbij zien komen en zijn marge bedraagt nog maar 24 punten. Ook Oscar Piastri mag niet vergeten worden. Maar omdat het circuit in Abu Dhabi de McLaren goed ligt, kan Verstappen daar wel een geluksmomentje gebruiken.

Het was tijdens de zomerstop niet voor te stellen dat Verstappen na Las Vegas nog altijd mee zou kunnen dingen om het wereldkampioenschap. Na als tweede te zijn gefinisht in zijn thuisrace op Zandvoort, achter winnaar Piastri, bedroeg zijn achterstand maar liefst 104 punten. Red Bull bleef echter met upgrades komen. Verstappen zegevierde vervolgens tijdens de Grands Prix van Italië, Azerbeidzjan, de Verenigde Staten en Las Vegas. Direct na de race van afgelopen zaterdagnacht was het gat tussen Norris en Verstappen 42 punten, maar een paar uur later werd dit 24 punten. Beide McLarens werden namelijk gediskwalificeerd voor overmatig slijtage van de plank, wat duidde op een te lage rijhoogte.

'Tsunoda eruit, Latifi erin bij Red Bull'

"Ik denk dat de titelstrijd sowieso naar Abu Dhabi gaat", vertelde redacteur Vincent Bruins bij de GPFans Raceteam-podcast. "Het probleem is echter... Qatar is nog wel een Red Bull-circuit en het voordeel is dat het een sprintweekend is, dus je kunt er 33 in plaats van 25 punten verdienen, maar dan kom je bij Abu Dhabi en dat is toch eigenlijk een McLaren-circuit. In Qatar moet Verstappen een enorme sprong, nóg een enorme sprong maken, en dan hopen op verdere chaos in Abu Dhabi."

Presentator Nicolás Quarles van Ufford wijst naar een 'Latifi-momentje' wat hopelijk voor wat geluk kan zorgen. In 2021 wist Verstappen zijn eerste WK-titel te pakken na een late safety car door een crash van Nicholas Latifi, die sindsdien door memes bekendstaat als de 'GOAT', de Greatest Of All Time. De Nederlander haalde vervolgens Lewis Hamilton in de laatste ronde in. "Huur Latifi maar in, inderdaad. Zet hem maar weer in de Williams", zo wordt er verder in de podcast gegrapt. "Of Tsunoda eruit en zet Latifi erin. Ja, Latifi bij Red Bull!"

Waarom is Abu Dhabi een McLaren-circuit?

McLaren maakt gebruik van een ophangingssysteem genaamd extreme anti-dive, waardoor de gewichtsoverdracht bij de McLaren tussen de voorkant en de achterkant en vice versa, wanneer er geremd of geaccelereerd wordt, optimaal verdeeld wordt over de onderdelen die de krachten op kunnen vangen. "Het komt erop neer dat ze in de middelsnelle bochten echt heel goed zijn. En Abu Dhabi is een beetje een start-stopcircuit, vooral de laatste sector", legde Bruins uit. Het zal een uitdagende, maar geen onmogelijke taak worden voor Red Bull en Verstappen om de McLarens van Norris en Piastri op snelheid te verslaan tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi.

