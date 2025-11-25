Als het Formule 1-team van McLaren in Brazilië inderdaad betrapt werd met een illegaal handigheidje omtrent de skid blocks, kan Red Bull Racing dan een protest aantekenen en de titelkansen van Max Verstappen mogelijk nog verder vergroten? En moeten Lando Norris en Oscar Piastri dan vrezen voor puntenaftrek? We nemen het onder de loep.

Het seizoen van 2025 leek lange tijd niet bijzonder spannend. Al vroeg in het jaar werd duidelijk dat Max Verstappen in zijn gebrekkige Red Bull geen vuist kon maken tegen het oppermachtige McLaren, en de titelstrijd leek te gaan tussen Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappen draaide dat narratief plotseling om door een ijzersterke reeks neer te zetten na de zomerstop, waardoor hij ineens weer een serieuze titelkandidaat was. Die verhaallijn leek in Brazilië echter definitief afgerond, toen klassementsleider Lando Norris voor het tweede raceweekend op rij uit wist te lopen op de viervoudig wereldkampioen.

Bizarre plottwist in seizoensontknoping

Maar inmiddels is de volgende bizarre plottwist ons toegeworpen: zowel Norris als Piastri zijn in Las Vegas gediskwalificeerd, vanwege een te grote hoeveelheid slijtage aan de bodemplank. En daarin zijn de reglementen - een unicum voor de FIA - glashelder: als de plank na de finish minder dan negen millimeter dik is, volgt er een diskwalificatie. Bij het oranje duo was er 'slechts' 8.74 tot 8.93 millimeter overgebleven. Dit wordt met een speciaal apparaatje gemeten middels de zogeheten skid blocks: titanium blokjes die bij de bodemplank worden geplaatst, om de slijtage af te kunnen lezen. Verstappen liep zodoende in één klap 25 punten op beide heren in, waardoor de achterstand op Norris met nog twee races én een sprintrace, 24 punten bedraagt.

Een link gelegd met het raceweekend in Brazilië

Daarmee is het hele verhaal echter niet meteen ten einde. Al snel na de bekendmaking van het nieuws over de diskwalificatie, werd er door verschillende journalisten een verband met het raceweekend in Brazilië gelegd. Via het Japanse medium AS-web kon GPFans melden dat Jo Bauer, hoofd van de technische afdeling van de FIA ontdekte dat twee à drie auto's opvallend veel met de vloer op het asfalt stuiterde tijdens de sprintrace. Bauer besloot de titanium skid blocks van de plank te checken bij alle deelnemers.

Hierbij zou hij hebben ontdekt dat een aantal teams een apparaatje onder de vloer hadden gemonteerd, met als doel om de skid blocks extra te verwarmen. Hierdoor zouden deze uitzetten, waardoor de plank minder zou slijten. Zo kon er met een lagere rijhoogte gereden worden, wat tot meer performance op de baan leidt.

Extra verwarmen van de skid blocks

Bauer zou bepaalde apparaatjes hebben ontdekt die puur en alleen als doel hadden de skid blocks extra te verwarmen. Op die manier droegen de skid blocks meer last, omdat deze uitzetten, terwijl de plank juist minder last hoefde te dragen en in mindere mate zou slijten dan normaal. Zo kon er toch met een lagere rijhoogte gereden worden. Bauer wilde geen namen noemen, maar gaf de desbetreffende teams wel direct opdracht de apparaatjes te verwijderen. Want alhoewel het een welbekend grijs gebied in de reglementen is, werd het als illegaal beschouwd.

Nu was direct de grote vraag: was McLaren één van deze teams, en ontstonden de problemen in Las Vegas door het feit dat ze niet meer met deze 'illegale' skid blocks konden rijden. Of McLaren inderdaad één van deze teams was, is dus niet bekend. Maar de enorme blunder van de Britse grootmacht lijkt een minder spraakmakende oorzaak te hebben. Over het algemeen worden er onder analisten en experts twee mogelijke oorzaken aangehouden.

Redenen voor te lage rijhoogte McLaren in Las Vegas

De eerste is dat McLaren simpelweg te veel risico heeft genomen met de afstelling van de vloer, omdat ze de hete adem van Max Verstappen in hun nek voelen. De tweede is dat McLaren mogelijk de auto's van Norris en Piastri aan de achterkant zo had afgesteld dat ze minder afhankelijk waren van het ophangingssysteem aan de voorkant, de extreme anti-dive, omdat McLaren in 2024 en 2023 verre van competitief was in Las Vegas. Doordat de tweede vrije training grotendeels stillag vanwege rode vlaggen, de derde vrije training onder vochtige omstandigheden werd verreden en de kwalificatie kletsnat was, kwam McLaren er mogelijk te laat achter dat ze te fanatiek waren met het afstellen van de achterkant.

Maar stel nou dat McLaren wél één van de teams was die met het in Brazilië ontdekte apparaatje rondreed. Kan dit dan nog van invloed zijn op de titelstrijd? Kan Red Bull Racing - er vanuit gaande dat zij zelf níét één van deze teams waren - bijvoorbeeld in protest gaan bij de FIA, met mogelijke straffen voor Norris en Piastri tot gevolg? Kan dit hele verhaal de titelkansen van Verstappen nog verder doen laten stijgen?

Kan Red Bull Racing in protest gaan?

Het antwoord is niet zwart-wit. Ja, Red Bull Racing kan een protest indienen en de FIA zou een straf uit kunnen delen. Maar het is erg onwaarschijnlijk dat die straf een impact zou hebben op de coureurs van McLaren. Het allerzwaarste wat de FIA waarschijnlijk zou kunnen doen, is puntenaftrek bij McLaren in het constructeurskampioenschap, maar niet bij de coureurs. Maar gezien de grote voorsprong van McLaren in dat kampioenschap, zal dat geen impact hebben.

Daarnaast is het waarschijnlijk niet te bewijzen dat McLaren - of welk team dan ook - al langer met het illegale foefje rondreed. De bodemplanken van de voorgaande races zijn simpelweg niet meer dan een houten plank, en liggen waarschijnlijk al lang ergens op een vuilnisbelt. Daarnaast zou je denken dat de FIA deze apparaten wel eerder had ontdekt, als er constant mee werd gereden. Er gaan immers ieder raceweekend auto's door de keuring.

Kroop McLaren eerder al door het oog van de naald?

Dan hoor ik je nog denken: maar kan het niet zijn dat McLaren dit seizoen al vaker te laag heeft gereden, met te veel slijtage aan de plank tot gevolg? Dat zou inderdaad kunnen. McLaren heeft in Brazilië zelf toegegeven dat ze op het randje zaten met de vloer, en de FIA heeft pas sinds mei van dit jaar de inmiddels veelbesproken Mitutoyo Micrometer: het meetapparaat dat in Las Vegas ontdekte dat de vloer bijvoorbeeld op een bepaalde plek 0,07 millimeter te dun was. Dat is de dikte van een menselijke haar, en je kunt je voorstellen dat je dat met een meethaak niet gaat zien. Wellicht zijn ze eerder dus door het oog van de naald gekropen, omdat de FIA nog niet zo extreem nauwkeurig kon meten.

