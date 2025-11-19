Naar verluidt heeft de FIA in Brazilië een niet toegestaan trucje gevonden bij verschillende Formule 1-teams. Er zou gebruik zijn gemaakt van zogeheten skid blocks die uitzetten door verhitting, waardoor de bodemplank van de auto minder zou slijten en er een lagere rijhoogte gebruikt kan worden.

Het Japanse AS-web meldt dat recent verschillende teambazen en technisch directeuren naar de FIA zijn gestapt, omdat zij het vermoeden hadden dat verschillende teams gebruik zouden maken van hitteabsorberede skid blocks. Skid blocks zijn titanium blokjes die onder de auto's worden gemonteerd om ervoor te zorgen dat de wagens voldoen aan de reglementen omtrent de minimale rijhoogte en om het chassis te beschermen tegen slijtage. Ze zijn onderdeel van de skid plank: de houten plank onder de vloer. De slijtage van zowel de skid blocks als de plank worden na iedere race gemeten. Als de slijtage te groot is, kan er diskwalificatie volgen.

Trucje met de skid blocks

In Brazilië zou het verschillende personen echter opgevallen zijn dat concurrende teams bijzonder laag op de baan lagen, zonder dat de slijtage te groot werd. Een lagere rijhoogte zorgt voor een betere grip en dus een groot voordeel. Het Japanse medium schrijft: "Hoe warmer die skid blocks worden, hoe meer ze uitzetten. Daardoor komen ze lager te liggen dan de plank." Dat zou logischerwijs niet volgens de reglmenten zijn, omdat de skid blocks en de plank altijd exact op dezelfde hoogte moeten liggen, om zo de slijtage aan de plank te kunnen meten.

Groot performanceverschil

Jo Bauer, technisch opperhoofd van de FIA, zou lucht van de zaak hebben gekregen en daarom alle skid blocks voor aanvang van de kwalificatie onderzocht hebben. Hierbij zou hij bij verschillende teams "apparaten hebben gevonden die enkel dienen voor het opwarmen van de skid blocks." Hij zou opdracht hebben gegeven om deze voor de start van de kwalificatie van de auto te verwijderen, wat zou kunnen verklaren waardoor we bij een aantal teams een groot performanceverschil tussen de sprintrace en de kwalificatie hebben gezien.

Nieuwe technische richtlijn

Er wordt gezegd dat vrijwel alle teams in meer of mindere mate gebruik maken van het systeem, waarbij een aantal teams een zeer groot voordeel hadden op circuits waar auto's erg laag op de baan kunnen liggen. De FIA zou bezig zijn met een nieuwe technical directive om dit tegen te gaan, al is het grondeffect vanaf 2026 een stuk minder van belang in de Formule 1, vanwege de nieuwe reglementen.

