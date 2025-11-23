De dubbele diskwalificatie van McLaren voor Lando Norris en Oscar Piastri is natuurlijk het nieuws van dit weekend. Waar de race voor beide coureurs uiteindelijk eindigde in een tweede en vierde plek, bleken na de keuring de MCL39's niet te voldoen aan de reglementen, waardoor beide coureurs een enorme bak punten lieten liggen in de strijd om het kampioenschap. McLaren komt nu via Andrea Stella met excuses.

Beide McLarens waren tijdens de race onverwacht slachtoffer van flinke porpoising aan de achterkant van de auto’s, waardoor de skid blocks ook meer slijtage vertoonden dan toegestaan. De skid blocks aan de onderkant van de auto’s waren dus dunner dan de minimaal toegestane 9 millimeter en dat leidde uiteindelijk tot de dubbele diskwalificatie. Andrea Stella, teambaas van McLaren, legt uit hoe het kon gebeuren: “Tijdens de race hadden beide auto’s onverwacht hoge niveaus van porpoising, wat leidde tot overmatig contact met de grond.” Volgens hem was er voor de FIA-stewards geen reden om opzet in het spel te laten zijn om de regels te omzeilen, zo voegt hij eraan toe.

McLaren biedt excuses aan Norris en Piastri

Stella vervolgt: “We bieden onze excuses aan Lando en Oscar aan voor het verlies van punten op een cruciaal moment in hun kampioenschapsstrijd, na twee sterke prestaties van hen dit weekend. Als team bieden we ook onze excuses aan onze partners en fans aan, wiens steun zoveel betekent.” Hij grijpt in ieder geval aan dat de FIA ook heeft erkend dat het om een onopzettelijke overtreding ging en dat er geen opzet in het spel was om de reglementen te omzeilen. Daarbij waren er ook verzachtende omstandigheden.

McLaren richt zich op laatste twee races

Ondanks de zeer vervelende afloop, houdt het team de blik op de laatste twee races van het seizoen: “Hoewel dit resultaat uiterst teleurstellend is, blijven we volledig gefocust op de laatste twee races van het seizoen.” Het resultaat heeft natuurlijk wel een impact op de strijd om het kampioenschap: Max Verstappen staat nu gelijke hoogte met Piastri, terwijl de Nederlander zijn achterstand op Norris meer dan gehalveerd heeft. Desalniettemin gaat de Brit natuurlijk als grote favoriet voor de titel de laatste twee races in.

