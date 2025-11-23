FIA stuurt extra mankracht naar McLaren, mediasessie Norris uitgesteld

De FIA lijkt nu toch echt op officieel onderzoek uit te zijn bij Lando Norris. De internationale autosportbond heeft extra personeel gestuurd naar de garage van McLaren na de F1 Grand Prix van Las Vegas.

Norris begon vanaf de pole position op het Las Vegas Strip Circuit, maar remde zichzelf uit voor de eerste bocht. Hij overhandigde de leiding aan Max Verstappen en verloor direct de tweede plaats aan George Russell. Halverwege de wedstrijd zou hij de Mercedes terug kunnen pakken. Russell was namelijk aan het worstelen met een probleem met de stuurbekrachtiging. Norris zou echter zo zijn eigen problemen hebben. Hij kreeg in de slotfase van McLaren opdracht om aan lift-and-coast te doen, oftewel hij moest flink van gas af om mogelijk brandstof te sparen.

McLaren stelt mediasessie uit, FIA stuurt extra personeel

Na de wedstrijd gingen geruchten de ronde dat Norris te weinig brandstof aan boord zou hebben gehad aan de finish. Dat is in overtreding van het technisch reglement en kan een diskwalificatie opleveren. De FIA moet namelijk tenminste 1 kilogram benzine van iedere bolide kunnen onderzoeken.

Of Norris te weinig brandstof had, is nog niet bekend, maar Jo Bauer, het hoofd van de technische afdeling, is wel meteen naar McLaren gegaan na afloop van de race. In een soort van paniektoestand schermde personeel van de Britse formatie de garage van Norris af. Het is een ongebruikelijke situatie.

De FIA heeft nu extra mankracht naar McLaren gestuurd. Nikolas Tombazis is ondertussen gearriveerd. Hij is het hoofd van de single seater-afdeling. Wat er nou precies aan de hand is, is niet bekend, maar het feit dat er iets aan de hand is, zorgt voor spanning in de paddock. McLaren heeft vanwege de onderzoeken van de FIA hun mediasessie in Las Vegas uitgesteld.

Looks like a scrutineering issue for @LandoNorris. The FIA's Nikolas Tombazis is in the garage in discussion with Andrea Stella, whose media session has been postponed. pic.twitter.com/vmB3gfVAWl — Adam Cooper (@adamcooperF1) November 23, 2025

