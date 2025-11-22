Leclerc in zak en as na kwalificatie Las Vegas: "Het werkt gewoon niet"
Leclerc in zak en as na kwalificatie Las Vegas: "Het werkt gewoon niet"
Charles Leclerc heeft na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas zijn frustraties geuit over de aanhoudende problemen van Ferrari in natte omstandigheden. De Monegask benadrukt dat het team moeite heeft om de banden op temperatuur te krijgen, wat een groot probleem is tijdens regenachtige races.
De kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas in 2025 liet de problemen van de Scuderia weer eens pijnlijk zien. Hoewel Leclerc de laatste kwalificatieronde wist te bereiken eindigde hij op P9, terwijl teammaat Lewis Hamilton op de twintigste en laatste plaats bleef steken. De kwalificatie begon op extreme wets, maar in Q3 schakelden de overgebleven tien coureurs over op intermediates.
Leclerc gefrustreerd
Leclerc legt uit: “Helaas, ja. Bij Ferrari hebben we enorm veel moeite in de regen, we hebben niet echt de oplossing. Het is niet zo dat we het niet proberen, want we proberen als een gek, maar het werkt gewoon niet.” Hij vervolgt: “Telkens als het nat is, werken de banden niet en hebben we gewoon heel, heel weinig grip.” De Monegask geeft aan dat het frustrerend is, vooral omdat het rijden in de regen waarschijnlijk zijn grootste kracht was in de juniorcategorieën.
Ferrari heeft geen oplossing voor regenproblemen
De problemen van de Italiaanse renstal in natte omstandigheden zijn niet nieuw. Leclerc benadrukt dat het niet alleen aan het opwarmen van de banden ligt: “Ik denk niet dat het alleen dat is, want we hebben in het verleden ook dingen geprobeerd met het opwarmen van de banden, en ja, het werkte niet.” De Monegask geeft aan dat het team al van alles heeft geprobeerd, maar dat het nog steeds niet werkt.
Gerelateerd
Net binnen
Marko zag Red Bull fout maken bij Verstappen: 'Pole had dan zeker gekund'
- 13 minuten geleden
- 1
Leclerc in zak en as na kwalificatie Las Vegas: "Het werkt gewoon niet"
- 27 minuten geleden
Red Bull erkent grote fout in kwalificatie bij Tsunoda: "Gaan onze excuses aanbieden"
- 46 minuten geleden
- 2
Gekkenhuis in Vegas: Pin wint Race 1 van F1 Academy na Red Bull-diskwalificatie en Ferrari-crash
- 1 uur geleden
Verstappen tekent voor tweede startplaats in Las Vegas: "Hebben nooit meegedaan voor pole"
- 1 uur geleden
Hamilton van de regen in de drup na P20 tijdens kwalificatie: 'De slechtste dag ooit'
- 1 uur geleden
- 4
Veel gelezen
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november
'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
- 19 november
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november
Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot
- 6 november