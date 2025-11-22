Charles Leclerc heeft na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas zijn frustraties geuit over de aanhoudende problemen van Ferrari in natte omstandigheden. De Monegask benadrukt dat het team moeite heeft om de banden op temperatuur te krijgen, wat een groot probleem is tijdens regenachtige races.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas in 2025 liet de problemen van de Scuderia weer eens pijnlijk zien. Hoewel Leclerc de laatste kwalificatieronde wist te bereiken eindigde hij op P9, terwijl teammaat Lewis Hamilton op de twintigste en laatste plaats bleef steken. De kwalificatie begon op extreme wets, maar in Q3 schakelden de overgebleven tien coureurs over op intermediates.

Leclerc gefrustreerd

Leclerc legt uit: “Helaas, ja. Bij Ferrari hebben we enorm veel moeite in de regen, we hebben niet echt de oplossing. Het is niet zo dat we het niet proberen, want we proberen als een gek, maar het werkt gewoon niet.” Hij vervolgt: “Telkens als het nat is, werken de banden niet en hebben we gewoon heel, heel weinig grip.” De Monegask geeft aan dat het frustrerend is, vooral omdat het rijden in de regen waarschijnlijk zijn grootste kracht was in de juniorcategorieën.

Ferrari heeft geen oplossing voor regenproblemen

De problemen van de Italiaanse renstal in natte omstandigheden zijn niet nieuw. Leclerc benadrukt dat het niet alleen aan het opwarmen van de banden ligt: “Ik denk niet dat het alleen dat is, want we hebben in het verleden ook dingen geprobeerd met het opwarmen van de banden, en ja, het werkte niet.” De Monegask geeft aan dat het team al van alles heeft geprobeerd, maar dat het nog steeds niet werkt.

