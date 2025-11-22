Lando Norris heeft de pole position verdiend voor de F1 Grand Prix van Las Vegas. Hij zette een rondetijd van 1:47.934 neer en was op die manier 0.323 seconde sneller dan Max Verstappen. Het was een uitdagende kwalificatie door de regenachtige omstandigheden.

Zelfs de meteorologen zagen het niet aankomen: regen in de kwalificatie op het Las Vegas Strip Circuit. Het was spekglad op de stratenbaan van de gokstad in Nevada. Tijdens de derde vrije training lag er hier en daar wel een plasje, maar nooit eerder had hier iemand echt in de regen gereden. Desondanks lukte het Norris om de pole position te pakken en komt zo nog een stapje dichter bij het kampioenschap. Verstappen moest genoegen nemen met de tweede positie, terwijl Carlos Sainz verraste met P3 achter het stuur van de Williams. Oscar Piastri kwam niet verder dan de vijfde step achter George Russell.

Artikel gaat verder onder video

Stressvolle kwalificatie

"Dat was stressvol, echt enorm stressvol", begon Norris lachend direct na de kwalificatie. "Het was zo glad. Zodra een kerb aanraakt, glij je uit en kom je bijna in de muur terecht. Maar het was goed genoeg voor P1 blijkbaar. Het waren geen lekkere omstandigheden om in te rijden, maar gelukkig stopte het op een gegeven moment met regenen." De Brit is zijn team dankbaar voor een competitieve auto.

Related image

Norris deed het in zijn broek toen hij de regen zag

"Het team heeft het geweldig gedaan", vervolgde Norris. "Ik nam een dutje voor de kwalificatie en ik verwachtte dat het droog zou zijn. Toen ik wakker werd en ik zag dat het regende, deed ik het in mijn broek. Ik dacht: 'Dit gaat niet goedkomen.' Maar niemand heeft hier ooit in de regen gereden, dus dan is het lastig om te voorspellen wat er gaat gebeuren. In Q1 voelde het alsof je in elke bocht kon crashen. We hebben het stapje voor stapje genomen, maar door hoe lastig het was, kan ik alleen maar meer tevreden zijn.

Gerelateerd