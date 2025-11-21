Oscar Piastri leek lange tijd de gedoodverfde favoriet voor de wereldtitel, maar kijkt intussen na een reeks zeer matige resultaten tegen een achterstand aan op Lando Norris, waardoor de titel ineens verder weg lijkt dan ooit. De Australiër heeft de tijd genomen om te reflecteren en stelt het nu allemaal beter op een rijtje te hebben.

De laatste races is het voor de coureur van McLaren een stuk minder gegaan en had hij te maken met een reeks aan problemen. In Brazilië kreeg hij een straf voor een controversiële inhaalactie op Kimi Antonelli en Charles Leclerc, waardoor hij een tweede plaats misliep. Ook de races in Austin en Mexico lieten een duidelijk snelheidsgebrek zien, iets waar de jonge rijder het nu op gooit aan fundamentele problemen. "Ja, grotendeels denk ik dat Austin en Mexico heel anders waren dan de andere races die niet zo succesvol zijn verlopen", zo citeert PlanetF1. "Ik denk dat daar een duidelijk snelheidsverschil was en iets fundamenteels dat gewoon niet werkte."

Artikel gaat verder onder video

Optimistisch en gefocust

Ondanks de tegenslagen blijft Piastri optimistisch. Hij wijst erop dat de snelheid er wel is, zelfs wanneer er dingen fout gaan zoals crashes of straffen. "Zelfs in Brazilië was de snelheid op sommige momenten goed. Ik denk dat de sprint-crash een grote impact had op de rest van het weekend", zo zegt hij. "Er waren enkele dingen die daaruit voortkwamen die niet optimaal waren voor de rest van het weekend. Dus ik denk dat Brazilië vanuit snelheid en prestatieoogpunt eigenlijk best goed was." Hij vervolgt: "Ik denk dat de andere races gewoon een combinatie waren van verschillende dingen die misgingen. Bakoe was natuurlijk wat het was. Er waren een paar races waar ik inderdaad even achter de oren moest krabben en uitzoeken wat er aan de hand was. Maar de andere races die zwaar waren, waren gewoon wat sommigen de moeilijke wereld van de autosport zouden noemen."

Focus op de toekomst

Met nog drie races te gaan, staat de McLaren-coureur 24 punten achter op teamgenoot Lando Norris, die in topvorm verkeert. Toch blijft de Australiër vastberaden om zijn seizoen goed af te sluiten en zijn kansen op de titel levend te houden. "Er zijn dingen geweest die de resultaten hebben geschaad", zo zegt hij. "Het zou zeker helpen om de laatste drie races te winnen." Zijn focus ligt op het maximaliseren van zijn prestaties en die van de auto, om zo de beste kans te maken op het kampioenschap. "Als ik dat kan doen, dan kan ik mezelf in de beste positie brengen om de races te proberen te winnen, en dat zal me helpen met het kampioenschap", zo besluit hij.

Gerelateerd