Het raceweekend in Las Vegas staat voor de deur, en dus is er weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen. Het belangrijkste nieuws van vandaag, kort voor je samengevat, vind je terug in de GPFans Recap.

Vandaag werd bekend dat de FIA mogelijk illegale onderdelen heeft gevonden bij diverse teams tijdens het raceweekend in Brazilië. Daarnaast lijkt een sleutelpersoon achter het 2026-reglement te vertrekken bij de FIA en over te stappen naar Cadillac. Ook zorgt noodweer in Las Vegas voor vraagtekens over het doorgaan van het raceweekend. Dit is de GPFans Recap van woensdag 19 november.

'Cadillac jaagt op het grote brein achter 2026-reglement van FIA'

Het team van Cadillac zou op het punt staan een grote slag te slaan op technisch gebied. Volgens Autoracer staat Jason Somerville, hoofd aerodynamica van de FIA, op het punt zijn ontslagbrief bij de autobond in te dienen en aan de slag te gaan voor het Amerikaanse team dat volgend jaar op de startgrid staat. Alles lezen over het mogelijke vertrek van Somerville. Klik hier!

Verstappen: "In Las Vegas pushen alsof we niets te verliezen hebben"

Max Verstappen kijkt uit naar de Grand Prix van Las Vegas. De viervoudig wereldkampioen denkt dat 'bandenmanagement' het sleutelwoord zal worden aankomend weekend. De vooruitblik van de viervoudig kampioen op het weekend in Las Vegas lezen? Klik hier!

'Red Bull volgt Ferrari en stapt in 2026 over naar push rod-ophanging'

Red Bull Racing stapt voor de RB22, de wagen van 2026, over naar een pushrod-voorwielophanging en volgt daarmee Ferrari. Het team maakte de afgelopen jaren juist als één van de vier teams gebruik van een pull-rod-systeem, maar zal het volgend jaar over een andere boeg gooien. Alles lezen over de wijziging bij Red Bull? Klik hier!

'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'

Naar verluidt heeft de FIA in Brazilië een niet toegestaan trucje gevonden bij verschillende Formule 1-teams. Er zou gebruik zijn gemaakt van zogeheten skid blocks die uitzetten door verhitting, waardoor de bodemplank van de auto minder zou slijten en er een lagere rijhoogte gebruikt kan worden. Lezen wat de FIA precies heeft gevonden? Klik hier!

Grand Prix-weekend Las Vegas lijkt niet in gevaar te komen door noodweer

De afgelopen dagen heeft het weer in Las Vegas flink huisgehouden, waardoor straten blank staan in de Amerikaanse gokstad. Op social media rijst daardoor de vraag of het raceweekend in Las Vegas hierdoor mogelijk in gevaar komt. Alles lezen over het noodweer in Las Vegas? Klik hier!

