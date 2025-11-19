'Cadillac jaagt op het grote brein achter 2026-reglement van FIA'
Het team van Cadillac zou op het punt staan een grote slag te slaan op technisch gebied. Volgens Autoracer staat Jason Somerville, hoofd aerodynamica van de FIA, op het punt zijn ontslagbrief bij de autobond in te dienen en aan de slag te gaan voor het Amerikaanse team dat volgend jaar op de startgrid staat.
Cadillac is achter de schermen al volop bezig met de voorbereidingen op het Formule 1-debuut. Zo zijn er al diverse raceweekenden gesimuleerd en heeft Sergio Pérez onlangs zijn eerste testdagen achter de rug in de Ferrari uit 2023. Op die manier kon de Mexicaan wennen aan de Italiaanse krachtbron, die vanaf volgend jaar in de Cadillac zal liggen.
Grote brein achter 2026-reglement
Het Amerikaanse team zou echter vanaf mei 2026 kunnen rekenen op de diensten van Somerville, zo meldt het Italiaanse medium. De Engelsman is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij het samenstellen van het 2026-reglement en kent ook de details van de ontwikkelingen die de teams hebben doorgegeven aan het orgaan. De FIA-topman zou zijn functie bij de autobond neerleggen om vervolgens zijn zes maanden durende ‘gardening leave’-periode uit te zitten. In mei 2026 wordt hij vervolgens bij Cadillac verwacht.
