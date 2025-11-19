'Red Bull volgt Ferrari en stapt in 2026 over naar push rod-ophanging'
Red Bull Racing stapt voor de RB22, de wagen van 2026, over naar een pushrod-voorwielophanging en volgt daarmee Ferrari, zo onthult Autoracer. Het team maakte de afgelopen jaren juist als één van de vier teams gebruik van een pull-rod-systeem, maar zal het volgend jaar over een andere boeg gooien.
Het ene systeem is niet per definitie beter dan het andere. Afhankelijk van het concept van de 2026-wagen wordt bepaald welk systeem er wordt toegepast. Het voordeel van de pushrod is dat de ophangingen en schokdempers makkelijker te bereiken zijn voor de monteurs. De pull-rod heeft daarentegen het voordeel dat het het zwaartepunt van de auto verlaagt. In 2025 is Red Bull één van de vier teams, samen met Kick Sauber, McLaren en de Racing Bulls, die gebruikmaakt van een pull-rod-ophanging.
Ophanging
De wagens van volgend jaar zijn compleet anders dan die van dit seizoen, en volgens het Italiaanse medium heeft Red Bull ervoor gekozen Ferrari te volgen met een push-rod-ophanging. Dat heeft vervolgens weer te maken met de gehele aerodynamica van de auto, aangezien de voorvleugel komend jaar over actieve aerodynamica beschikt.
