Max Verstappen kijkt uit naar de Grand Prix van Las Vegas. De viervoudig wereldkampioen denkt dat 'bandenmanagement' het sleutelwoord zal worden aankomend weekend.

De Formule 1 is afgereisd naar de Verenigde Staten, waar aanstaande zondag de Grand Prix van Las Vegas wordt verreden. Het is de aftrap van een intensieve seizoensfinale: een drieluik in Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Lando Norris lijkt af te stevenen op zijn eerste wereldkampioenschap in de sport. De Brit heeft een voorsprong van 24 punten op teammaat Oscar Piastri, terwijl het gat naar Max Verstappen 49 punten bedraagt. De Nederlander heeft niets meer te verliezen. En met die insteek, vliegt hij de komende race aan.

Indrukwekkende podiumplaats in Brazilië

"Brazilië was een speciale race voor ons", vertelt Verstappen in zijn vooruitblik op het raceweekend in Las Vegas. "Ik had niet gedacht dat het podium mogelijk was geweest, maar het team heeft het weekend ontzettend knap omgedraaid. Het laat zien dat we nooit opgeven. In de laatste triple header van het seizoen blijven we ons best doen en blijven we pushen alsof we niets te verliezen hebben."

Niets te verliezen in Las Vegas

De Red Bull Racing-coureur vervolgt: "Vegas is een snel circuit. Er is weinig downforce en de temperaturen lijken laag te liggen deze week, dus we zullen de banden goed moeten managen. We hebben hier goede herinneringen, vorig jaar hebben we hier het wereldkampioenschap gewonnen. Hopelijk hebben we zondag opnieuw een positieve race.

