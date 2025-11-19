close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen, red bull

Verstappen: "In Las Vegas pushen alsof we niets te verliezen hebben"

Verstappen: "In Las Vegas pushen alsof we niets te verliezen hebben"

Jan Bolscher
Verstappen, red bull

Max Verstappen kijkt uit naar de Grand Prix van Las Vegas. De viervoudig wereldkampioen denkt dat 'bandenmanagement' het sleutelwoord zal worden aankomend weekend.

De Formule 1 is afgereisd naar de Verenigde Staten, waar aanstaande zondag de Grand Prix van Las Vegas wordt verreden. Het is de aftrap van een intensieve seizoensfinale: een drieluik in Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Lando Norris lijkt af te stevenen op zijn eerste wereldkampioenschap in de sport. De Brit heeft een voorsprong van 24 punten op teammaat Oscar Piastri, terwijl het gat naar Max Verstappen 49 punten bedraagt. De Nederlander heeft niets meer te verliezen. En met die insteek, vliegt hij de komende race aan.

Indrukwekkende podiumplaats in Brazilië

"Brazilië was een speciale race voor ons", vertelt Verstappen in zijn vooruitblik op het raceweekend in Las Vegas. "Ik had niet gedacht dat het podium mogelijk was geweest, maar het team heeft het weekend ontzettend knap omgedraaid. Het laat zien dat we nooit opgeven. In de laatste triple header van het seizoen blijven we ons best doen en blijven we pushen alsof we niets te verliezen hebben."

Niets te verliezen in Las Vegas

De Red Bull Racing-coureur vervolgt: "Vegas is een snel circuit. Er is weinig downforce en de temperaturen lijken laag te liggen deze week, dus we zullen de banden goed moeten managen. We hebben hier goede herinneringen, vorig jaar hebben we hier het wereldkampioenschap gewonnen. Hopelijk hebben we zondag opnieuw een positieve race.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Las Vegas

Net binnen

Hodgkinson: 'Motorproject Red Bull heeft invloed gehad op titelkansen Verstappen'
Red Bull, Verstappen

Hodgkinson: 'Motorproject Red Bull heeft invloed gehad op titelkansen Verstappen'

  • 36 minuten geleden
Verstappen en Russell staan op het lijstje van de FIA in Las Vegas
Verstappen en Russell

Verstappen en Russell staan op het lijstje van de FIA in Las Vegas

  • 1 uur geleden
  • 2
 Norris verwacht moeilijk weekend in Las Vegas en ziet kansen Verstappen om titel te rekken
Lando Norris

Norris verwacht moeilijk weekend in Las Vegas en ziet kansen Verstappen om titel te rekken

  • 1 uur geleden
Las Vegas staat blank: bizarrre beelden gaan rond op social media
Bizarre beelden

Las Vegas staat blank: bizarrre beelden gaan rond op social media

  • 2 uur geleden
Verstappen:
Max Verstappen

Verstappen: "In Las Vegas pushen alsof we niets te verliezen hebben"

  • 3 uur geleden
  • 4
 'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
FIA

'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'

  • 3 uur geleden
  • 6
Meer nieuws

Veel gelezen

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
150.000+ views

Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?

  • 14 november
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november
 Column: McLaren poogde titelstrijd voor de fans te verzieken en betaalt nu de prijs
100.000+ views

Column: McLaren poogde titelstrijd voor de fans te verzieken en betaalt nu de prijs

  • 1 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x