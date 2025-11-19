De afgelopen dagen heeft het weer in Las Vegas flink huisgehouden, waardoor straten blank staan in de Amerikaanse gokstad. Op social media rijst daardoor de vraag of het raceweekend in Las Vegas hierdoor mogelijk in gevaar komt.

Op social media circuleren de afgelopen dagen beelden van straten die volledig onder water staan, als gevolg van de hevige regenval. Het water lijkt nergens heen te kunnen, hoewel enkele analisten verwachten dat het op tijd zal zijn weggetrokken.

Huidige situatie

Momenteel staat er een laagje water op het terrein waar het circuit aankomend weekend wordt opgebouwd, zo laten de beelden zien.

bruh?!! this race is not happening unless they replace the cars with boats😭 https://t.co/WAIqHAxgMO pic.twitter.com/nG6vkvKI4i — Remi (@4unclelala) November 19, 2025

Desondanks hoeft het raceweekend niet in gevaar te komen. Formule 1-fotograaf Kym Illman is ter plaatse en laat op zijn YouTube-kanaal zien dat de situatie momenteel niet rooskleurig is, maar dat het wel zal verbeteren. "Wordt Las Vegas overstroomd? Als je dát ziet, wel ja, maar blijkbaar gebeurt dit elke keer wanneer het met bakken uit de hemel komt. Zo snel als dit is begonnen, zou het ook weer moeten verdwijnen. Naar mijn weten zal het geen impact hebben op het Formule 1-weekend," aldus Illman.

