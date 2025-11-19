Grand Prix-weekend Las Vegas lijkt niet in gevaar te komen door noodweer
Grand Prix-weekend Las Vegas lijkt niet in gevaar te komen door noodweer
De afgelopen dagen heeft het weer in Las Vegas flink huisgehouden, waardoor straten blank staan in de Amerikaanse gokstad. Op social media rijst daardoor de vraag of het raceweekend in Las Vegas hierdoor mogelijk in gevaar komt.
Op social media circuleren de afgelopen dagen beelden van straten die volledig onder water staan, als gevolg van de hevige regenval. Het water lijkt nergens heen te kunnen, hoewel enkele analisten verwachten dat het op tijd zal zijn weggetrokken.
Huidige situatie
Momenteel staat er een laagje water op het terrein waar het circuit aankomend weekend wordt opgebouwd, zo laten de beelden zien.
Desondanks hoeft het raceweekend niet in gevaar te komen. Formule 1-fotograaf Kym Illman is ter plaatse en laat op zijn YouTube-kanaal zien dat de situatie momenteel niet rooskleurig is, maar dat het wel zal verbeteren. "Wordt Las Vegas overstroomd? Als je dát ziet, wel ja, maar blijkbaar gebeurt dit elke keer wanneer het met bakken uit de hemel komt. Zo snel als dit is begonnen, zou het ook weer moeten verdwijnen. Naar mijn weten zal het geen impact hebben op het Formule 1-weekend," aldus Illman.
Gerelateerd
Net binnen
'Red Bull volgt Ferrari en stapt in 2026 over naar push rod-ophanging'
- 32 minuten geleden
Domenicali gelooft nog altijd in titelkansen Verstappen: 'Er kunnen gekke dingen gebeuren'
- 1 uur geleden
Grand Prix-weekend Las Vegas lijkt niet in gevaar te komen door noodweer
- 2 uur geleden
Marko onthult mislukte poging Red Bull om Norris in te lijven: 'Hij had goed bij ons gepast'
- 2 uur geleden
'Cadillac jaagt op het grote brein achter 2026-reglement van FIA'
- 3 uur geleden
'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere teams', Verstappen over beginjaren | GPFans Recap
- Vandaag 16:20
Veel gelezen
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 14 november
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november
Column: McLaren poogde titelstrijd voor de fans te verzieken en betaalt nu de prijs
- 1 november