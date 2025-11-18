Toto Wolff lijkt op het punt te staan om een deel van zijn Mercedes-aandelen te gaan verkopen, een bericht dat de laatste weken veelvuldig rondzingt in de media. Volgens Jacques Villeneuve betekent een verkoop van de aandelen echter niet dat er veel binnen Mercedes gaat veranderen.

Eerder vorige week werd bekend dat Wolff aan de onderhandelingstafel zit om zijn aandelen te verkopen. Het zou gaan om het verkopen van een deel van zijn belang in Mercedes. Een woordvoerder van het Mercedes-AMG Petronas F1 Team wilde er niet op ingaan: “We zullen hier geen commentaar op geven. Het bestuur van het team blijft ongewijzigd, en alle drie de partners (Mercedes-Benz, Toto en INEOS) zijn volledig toegewijd aan het voortdurende succes van Mercedes-Benz in de Formule 1.”

De koper

Even later werd er ook wat meer duidelijk over de hele situatie na een onthulling van The Financial Times. Het percentage aandelen dat de Oostenrijker wil verkopen, zou op zo'n vijf procent liggen. Ook is er meer bekend over de partij waar Wolff mee aan de onderhandelingstafel zit. Het gaat om George Kurtz van CrowdStrike, een Amerikaans computerbeveiligingsbedrijf. "CrowdStrike en Mercedes F1 zijn al jarenlang commerciële partners. Het logo van CrowdStrike is prominent aanwezig op de auto's en racepakken van het team", zo viel er te lezen in het artikel. De deal zou dus zijn dat Kurtz en CrowdStrike voor een klein deel mede-eigenaars worden van het grote aandeel van Wolff.

Veranderingen?

De grote vraag is of er dan dingen gaan veranderen bij een verkoop. Villeneuve denkt van niet: "Voor het team verandert er uiteindelijk niet veel, omdat een derde eigenaar geen meerderheidsaandeelhouder is. Die partij bepaalt nog steeds niet wat er gebeurt. Toto bepaalt hoe dan ook wat er gaat gebeuren, met wie de aandelen dan ook gedeeld worden", zo stelt hij bij BetVictor Casino. Volgens mij waren de aandelen een deel van het pakket om hem naar Mercedes te kunnen halen. Nu vliegen die aandelen de lucht in en heeft hij een fortuin gemaakt. Het bevindt zich nu op de piek. Toto is vol passie, een passievolle racer. Hij is bovendien enorm gehecht aan zijn coureurs. Ik kan me dus niet voorstellen dat hij heel erg aan de kant gaat staan. Hij is de drijvende kracht binnen het team."

