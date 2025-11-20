Met nog drie raceweekenden te gaan, nadert het einde van het seizoen snel. Lando Norris lijkt momenteel het momentum te hebben, terwijl Max Verstappen een klein wondertje nodig zou hebben om nog aanspraak te maken op de titel. Dan blijft eigenlijk alleen Oscar Piastri over. De Australiër heeft lange tijd aan de leiding gestaan in het klassement en hoewel hij sterk uit de zomerstop kwam, waren de laatste paar races niet om over naar huis te schrijven. Wat is er aan de hand bij Piastri en kan hij zichzelf weer in vorm krijgen om Norris uit te dagen? We duiken erin in deze GPFans Special.

Piastri kwam sterk uit de zomerstop en wist in Zandvoort de race te winnen. Door de uitvalbeurt van Norris sloeg hij direct een groot gat, maar in de volgende wedstrijd moest hij plaatsmaken voor zijn teamgenoot, die een slechte pitstop kende. Uiteindelijk heeft Piastri na de zomerstop 82 punten bijgeschreven. Norris wist er 115 te pakken, en ter vergelijking heeft Max Verstappen er sinds de zomerpauze 154 verzameld. Dit heeft ertoe geleid dat Norris momenteel het kampioenschap leidt met 390 punten, Piastri 24 minder, en Verstappen 49 punten achterstand heeft.

Artikel gaat verder onder video

Oorzaak van vorm

We moeten bij Piastri natuurlijk niet vergeten dat we het hebben over een coureur die pas aan zijn derde seizoen in de Formule 1 bezig is. Dat het momenteel niet zo goed gaat als halverwege het seizoen, erkent hij zelf in de Beyond The Grid-podcast. Daarnaast legt hij uit dat het moment in Monza, waarbij hij plaats moest maken voor Lando Norris na een slechte pitstop van die laatste, hem toch wel heeft geraakt. Zo viel hij in de volgende race, in Bakoe, uit.

“Uiteindelijk was het een combinatie van behoorlijk veel dingen. Uiteraard was er de race in Monza, waarvan ik niet vond dat het een bijzonder goed weekend van mijn kant was, en we hadden natuurlijk de problemen met de pitstops. Maar ook in Bakoe zelf was de vrijdag zwaar. Dingen werkten niet, ik was te geforceerd bezig. Ik was niet erg blij met hoe ik reed en probeerde waarschijnlijk op zaterdag een beetje te compenseren. Ik had het gevoel dat mijn tempo op zaterdag goed was, maar dat ik gewoon net iets te hard probeerde. Dat was het slechtste weekend dat ik ooit in de autosport heb gehad, maar in sommige opzichten waarschijnlijk wel het meest leerzame.”

'Norris wordt niet voorgetrokken'

Daarnaast bestaan er nog altijd een aantal complottheorieën rond de wagen van Piastri. Zo wordt gesteld dat de Australiër mogelijk wordt achtergesteld ten opzichte van teamgenoot Norris. Alan Jones, voormalig wereldkampioen en eveneens Australiër, gelooft daar bij ABC echter niet in: “Ik vind het de grootste onzin aller tijden. Elk seizoen komen we deze onzin tegen, telkens weer. Het is of Mark Webber tegen [Sebastian] Vettel, of iemand anders. Het is altijd ‘oh, hij heeft een betere auto dan ik’ of ‘hij krijgt voorrang’.”

Moet McLaren ook aan de motorwissel?

De auto’s zijn dus, zoals wordt verteld, gelijk aan elkaar, maar er is nog één wijziging die McLaren mogelijk wil doorvoeren, wat nog wel invloed kan hebben op de titelstrijd. Zo kreeg Max Verstappen in Brazilië een nieuwe power unit. Hoewel zo’n nieuwe motor niet extreem veel extra vermogen levert, biedt deze wél een voordeel. Na afloop van het raceweekend in Brazilië stelde Andrea Stella dan ook de vraag of die motorwissel binnen de budgetcap valt, aangezien daarover nu geen duidelijkheid is. Volgens The Race stelde de Italiaan die vraag met een duidelijk doel, en niet om Red Bull in een kwaad daglicht te zetten.

Tekst gaat door onder de afbeelding

Piastri, maar ook Norris, zitten namelijk aan de limiet van hun onderdelen. Het is dan ook niet vreemd dat één van hen, of beide coureurs, binnenkort Max Verstappen achterna zullen gaan en eveneens een nieuwe krachtbron krijgen. Dat betekent een gridstraf, en de vraag zal dan zijn hoe snel de mannen tijdens die race weer vooraan in het veld kunnen rijden, want dat kan flink wat invloed hebben op het kampioenschap. McLaren zal wellicht beide coureurs van een nieuwe motor voorzien om zo een gelijke behandeling te waarborgen.

Mark Webber lapt Piastri weer op

Qua techniek lijkt het momenteel goed te zitten bij McLaren, hoewel nog even de vraag is of er een motorwissel aankomt. Bij Piastri, die we normaliter als koele kikker zien, stelt manager Mark Webber dat het ook mentaal goed zit: “We krijgen hem er wel weer bovenop! Ik denk niet dat het aan zijn motivatie ligt, laat ik het zo zeggen. Hij heeft een moeilijke periode gehad, maar dit draait nu om karakter, om het vechten met die diepe drijfveren die je op dit moment nodig hebt om terug te komen. Het is zijn derde jaar in de Formule 1, dus hij moet het karakter vinden om terug te komen,” vertelt Webber bij Channel 4.

Tekst gaat door onder de afbeelding

Kijken we naar 2024, dan had McLaren in Las Vegas een moeilijk weekend: Norris werd als zesde afgevlagd en Piastri kwam als zevende over de streep. Qatar lijkt echter een circuit te zijn dat Piastri beter ligt. In 2023 won hij daar de sprintrace, en in 2024 deed hij dat opnieuw; tijdens de Grand Prix werd hij derde, terwijl Norris als tiende werd geclassificeerd. In Abu Dhabi was Norris daarentegen de overwinnaar en Piastri eindigde als tiende.

Gerelateerd