Audi-teambaas Mattia Binotto heeft bij de presentatie van Audi’s 2026-kleuren in München zijn enthousiasme uitgesproken over de steeds positiever wordende houding van de Formule 1-coureurs ten opzichte van de nieuwe reglementen die in 2026 van kracht worden. De veranderingen omvatten een compleet nieuw chassis en een sterk gewijzigde motor, waarbij de krachtbronnen bijna een 50/50-verdeling krijgen tussen verbrandingsmotor en elektrisch vermogen. Dit heeft grote invloed op hoe coureurs hun auto’s moeten besturen.

In het begin was er kritiek, vooral van coureurs zoals Charles Leclerc en Max Verstappen, die vonden dat de 2026-auto’s in de simulator minder prettig reden. Maar volgens de Italiaan verandert dat beeld snel nu de virtuele modellen nauwkeuriger worden en teams meer performance uit hun concepten halen. “Het is de grootste verandering in zeker dertig jaar. Het is een enorme uitdaging, maar ook eentje die alle technische mensen energie geeft. En zelfs de coureurs, die aanvankelijk wat kritiek hadden, beginnen nu te zeggen dat ze er plezier in krijgen”, zo wordt hij geciteerd door Motorsport.com

Nieuwe generatie auto’s

Binotto, die sinds dit jaar verantwoordelijk is voor het F1-project van Audi, dat Sauber volledig overneemt, stelt dat de coureurs Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto, die voor het seizoen 2025 bij Kick Sauber rijden, inmiddels “beginnen te genieten” van de nieuwe generatie auto’s. Hij verwacht bovendien dat de nieuwe regelgeving het racen zal verbeteren. Mocht dat niet direct het geval zijn, dan rekent hij op flexibiliteit bij de FIA om parameters, zoals de inzet van hybride energie, aan te passen. “Ik ben ervan overtuigd dat het uiteindelijk een goede show wordt. De veranderingen zorgen er in de eerste plaats voor dat de Formule 1 relevant blijft voor de auto-industrie, met duurzame brandstoffen. Maar we verwachten ook een betere show door de nieuwe reglementen”, zo voegt hij toe.

