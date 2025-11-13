Hoewel er deze week geen race op het programma staat, is er toch weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen. In deze GPFans Recap vind je dan ook het belangrijkste nieuws terug, van de afgelopen dag.

Vandaag bracht de Europese Commissie naar buiten dat het Red Bull gaat onderzoeken. Braziliaanse F1-fans overwegen om naar de rechter te stappen vanwege mogelijke misleiding. Robert Doornbos maakt bekend dat hij wederom gaat verhuizen en Christian Horner zou met een flink bedrag op zak op zoek zijn naar een Formule 1-team. Dit is de GPFans Recap van donderdag 13 november.

Montoya: "Als dat gebeurt, gaat Verstappen het seizoen van 2026 niet eens afmaken"

Juan Pablo Montoya verwacht dat de relatie tussen de coureurs van McLaren zal verslechteren in 2026, maar denkt daarnaast dat Max Verstappen het jaar niet af gaat maken bij Red Bull Racing, als de Oostenrijkse formatie opnieuw niet de snelste auto heeft. De hele uitleg van de voormalig Formule 1-coureur lezen? Klik hier!

Braziliaanse F1-fans overwegen rechtszaak vanwege misleidende tribune-uitzichten

Bijna 200 Braziliaanse Formule 1-fans die afgelopen weekend aanwezig waren in Interlagos overwegen mogelijk juridische stappen vanwege misleidende reclame, zo meldt UOL. De groep had kaarten gekocht voor de tribune in sectie R, met uitzicht op de bocht Senna ‘S’, maar door een nieuwe constructie was het uitzicht anders dan wat op de website van de verkoper werd getoond. De verklaring van de fans lezen? Klik hier!

'Horner komt met 1,5 miljard naar de paddock om F1-team te kopen'

Christian Horner (51) moest noodgedwongen vertrekken als CEO en teambaas bij Red Bull Racing, maar de Brit zou sindsdien benaderd zijn door verschillende investeerders om terug te keren in de F1-paddock. Er zou een bedrag van 1,5 miljard pond klaarstaan om een F1-team te kopen óf geheel nieuw op te richten. Alles lezen over het mogelijk nieuwe avontuur van Horner? Klik hier!

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

Robert Doornbos (44) en vrouwlief Chantal Bles (40) emigreerden kortgeleden van Nederland naar Dubai, maar op dit moment zijn ze alweer druk bezig om opnieuw de verhuisdozen in te pakken. Het stel gaat wederom verhuizen, ditmaal naar een ander stekkie binnen het Emiraat. Alles lezen over de verhuizing? Klik hier!

Europese Commissie start formeel onderzoek naar Red Bull

De Europese Commissie is een officieel onderzoek gestart naar Red Bull vanwege het mogelijk beperken van de concurrentiemarkt in Nederland, maar mogelijk ook in andere Europese landen, zo maakt het orgaan op donderdag bekend. De energiedrankgigant is onder andere de hoofdsponsor van het Formule 1-team waar Max Verstappen voor racet. Alles lezen over het onderzoek dat is opgestart? Klik hier!

