Juan Pablo Montoya verwacht dat de relatie tussen de coureurs van McLaren zal verslechteren in 2026, maar denkt daarnaast dat Max Verstappen het jaar niet af gaat maken bij Red Bull Racing, als de Oostenrijkse formatie opnieuw niet de snelste auto heeft.

Terwijl de titelstrijd in de Formule 1 haar ontknoping nadert, beweegt de sport ook langzaam richting de intrede van een nieuw tijdperk. Met nog drie raceweekenden te gaan lijkt Lando Norris af te stevenen op zijn eerste wereldkampioenschap, met Oscar Piastri en Max Verstappen op de tweede en derde plaats. Juan Pablo Montoya ziet de Nederlander niet meer als kanshebber. Volgens hem wordt het één van de McLaren-coureurs. Maar wie van de twee het ook wordt, de onderlinge relaties binnen het team zullen er op achteruit gaan.

Artikel gaat verder onder video

Interne relaties bij McLaren

"De dynamiek bij McLaren zal veranderen, wie het kampioenschap ook wint", klinkt het bij PokerStrategy. "Ik denk dat de relatie tussen de coureurs en het team zal verslechteren, omdat ze dan zullen zeggen: 'Je hebt niet genoeg gedaan om me te helpen het kampioenschap te winnen.' Het zal moeilijk zijn om zowel Oscar Piastri als Lando Norris tevreden te stellen. Hoe gaan ze volgend jaar de 'Papaya-regels' hanteren?

Sabbatical voor Verstappen?

Volgens de voormalig Formule 1-coureur is het hebben van die regels überhaupt zinloos, als McLaren volgend jaar niet opnieuw de snelste auto heeft. "Dat is nog steeds de hamvraag: wie heeft volgend jaar de dominante auto? Het zou Alpine, Aston Martin of Mercedes kunnen zijn, we weten het niet. Als Red Bull uiteindelijk langzamer blijkt te zijn dan de meeste andere auto's, blijft Max Verstappen waarschijnlijk niet eens het hele jaar. Hij neemt dan een sabbatical."

