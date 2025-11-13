'Horner komt met 1,5 miljard naar de paddock om F1-team te kopen'
Christian Horner (51) moest noodgedwongen vertrekken als CEO en teambaas bij Red Bull Racing, maar de Brit zou sindsdien benaderd zijn door verschillende investeerders om terug te keren in de F1-paddock. Er zou een bedrag van 1,5 miljard pond klaarstaan om een F1-team te kopen óf geheel nieuw op te richten.
The Times pakt uit met nieuws dat de paddock op haar grondvesten doet schudden. Een comeback van Horner had menigeen op den duur misschien wel verwacht, maar dat hij met een geheel eigen F1-team op de proppen kan komen, komt als een grote verrassing. Sinds zijn ontslag zou Horner door meerdere vooraanstaande investeerders zijn benaderd om terug te keren in de paddock. Gezamenlijk hebben de investeerders 1,5 miljard pond klaargezet, zodat een bestaand F1-team voor de volle 100% overgenomen kan worden. Deze smak geld is "niet voldoende om een van de "grote vier" teams te kopen: McLaren, Mercedes, Ferrari of Red Bull", zo schrijft bovengenoemd medium.
Horner kan instappen, overnemen óf helemaal opnieuw beginnen
Het zou een zware klus worden om een teameigenaar ervan te overtuigen zijn renstal volledig van de hand te doen en dus liggen er ook nog twee andere opties op tafel: Horner zou het geld kunnen gebruiken om een volledig nieuw F1-team uit de grond te stampen of hij zou zich alsnog kunnen inkopen bij Aston Martin, iets dat ondanks de opmerkingen van Andy Cowell nog niet volledig is uitgesloten. Stefano Domenicali, CEO van de sport, en FIA-baas Mohammed Ben Sulayem zouden beiden niet perse tegen de komst van een twaalfde team zijn. Het nadeel voor Horner is echter dat zo'n proces minimaal drie jaar duurt.
Horner heeft nog wat puzzelstukjes te leggen
Horner, die officieel vanaf april volgend jaar weer mag terugkeren in de paddock, heeft dus nog wat puzzelstukjes te leggen. Hij wordt ook in verband gebracht met Ferrari, maar volgens bronnen zijn er nog geen officiële gesprekken geweest. Veel teams lijken ook te willen afwachten waar ze staan bij de komst van de nieuwe reglementen - en houden daardoor grote veranderingen nog even van zich af.
