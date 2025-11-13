Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

Robert Doornbos (44) en vrouwlief Chantal Bles (40) emigreerden kortgeleden van Nederland naar Dubai, maar op dit moment zijn ze alweer druk bezig om opnieuw de verhuisdozen in te pakken. Het stel gaat wederom verhuizen, ditmaal naar een ander stekkie binnen het Emiraat.

Eind vorig jaar werd bekend dat Doornbos en hun gezin zouden vertrekken uit Nederland. De voormalig F1-coureur was al veel in het Midden-Oosten voor werk gerelateerde zaken en zag een definitieve stap dan ook wel zitten. Hij omschreef het in gesprek met GPFans als "een prachtig klimaat om te wonen" en sprak destijds van "een nieuw avontuur" dat hij - samen met z'n gezin - wilde aangaan. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en staat Doornbos opnieuw zijn koffers in te pakken. Hij en Chantal hebben ervoor gekozen hun stulpje te verlaten. Ze blijven wel in Dubai, maar gaan een andere woning betrekken.

Doornbos en gezin pakken verhuisdozen weer in in Dubai

Op de Instagram Stories van Doornbos was te zien hoe zijn huis inmiddels volstaat met verhuisdozen. "We blijven in beweging", zo schreef hij erbij. Binnenkort zal het gezin hun nieuwe onderkomen gaan betreden, maar in de tussentijd moeten ze het even doen met een hotelkamer. Het gezin lijkt in ieder geval wel op hun plek in Dubai, waar ze ook dikwijls genieten van alle luxe die het land te bieden heeft. Zo waren Doornbos en Chantal al te zien bij een infinity pool met uitzicht over heel Dubai, vlogen ze in een helikopter en aten ze in luxe restaurants. Het uiterst aangename klimaat zal ook ongetwijfeld een reden zijn om niet snel terug te keren naar ons koude kikkerlandje.

