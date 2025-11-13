close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Fans, Brazil GP, 2025

Braziliaanse F1-fans overwegen rechtszaak vanwege misleidende tribune-uitzichten

Braziliaanse F1-fans overwegen rechtszaak vanwege misleidende tribune-uitzichten

Remy Ramjiawan
Fans, Brazil GP, 2025

Bijna 200 Braziliaanse Formule 1-fans die afgelopen weekend aanwezig waren in Interlagos overwegen mogelijk juridische stappen vanwege misleidende reclame, zo meldt UOL. De groep had kaarten gekocht voor de tribune in sectie R, met uitzicht op de bocht Senna ‘S’, maar door een nieuwe constructie was het uitzicht anders dan wat op de website van de verkoper werd getoond.

Afgelopen jaar is er rondom het Autódromo José Carlos Pace hard gewerkt aan de tribunes. Deze werden later weer teruggezet, maar enkele fans merkten toch grote verschillen in het uitzicht vergeleken met voorgaande jaren. De organisatie had echter nog de oude foto’s gebruikt, waardoor de fans zich misleid voelen.

Uitzicht is anders, dan waar reclame voor werd gemaakt

Het medium sprak met een fan die al enkele jaren naar de Grand Prix afreist, maar afgelopen weekend teleurgesteld was over het beperkte uitzicht. “Ik ging naar binnen toen de poorten opengingen en ging naar de fanzone, zoals ik vorig jaar ook deed. In 2024 gingen we naar de sectie vlak voor de vrije training en hadden we een goed uitzicht. Dit jaar verbleven we veel korter in de fanzone en toen we aankwamen, merkten we dat je het S do Senna niet meer kon zien. Ik was enorm woedend. Midden tijdens de kwalificatie voor de sprint ging ik naar de website om te bekijken hoe zij het uitzicht vanaf de tribune beschreven, om te zien of er aanleiding was voor een rechtszaak, en toen vond ik de foto. De foto is één ding. Wat je daadwerkelijk krijgt, is iets heel anders,” zo legt de fan uit, die uiteindelijk 156 euro betaalde voor de kaarten.

Tekst gaat door onder de afbeelding
Tekst gaat door onder de afbeelding

Organisatie: 'Uitzicht wordt aangevuld met grote schermen'

De organisatie reageerde eveneens en benadrukt dat veel fans juist wel tevreden waren met het uitzicht. “De vraag naar tickets is aanzienlijk toegenomen. We hebben op deze vraag ingespeeld door nieuwe secties te bouwen. Geen enkele sector belooft uitzicht op de hele baan. Alle sectoren, zoals op alle circuits wereldwijd, bieden een gedeeltelijk uitzicht op de baan. De ervaring wordt aangevuld met een breder zicht via grote schermen,” aldus de verklaring.

Juridische stappen

Desalniettemin werd woensdag een groep opgericht waar ontevreden fans zich konden aanmelden. Aan het einde van de dag stond de teller al op 172 leden, die overwegen een juridische procedure te starten vanwege misleiding.

Gerelateerd

Grand Prix van São Paulo F1 Grand Prix van São Paulo F1-fans

Net binnen

F1-teams verlengen sponsoring van F1 Academy, Cadillac stapt vanaf 2027 in
F1 Academy

F1-teams verlengen sponsoring van F1 Academy, Cadillac stapt vanaf 2027 in

  • 12 minuten geleden
Coronel krijgt wildcard en debuteert dit weekend in Spaans F4-kampioenschap
Rocco Coronel

Coronel krijgt wildcard en debuteert dit weekend in Spaans F4-kampioenschap

  • 34 minuten geleden
Bortoleto voert schadekampioenschap aan, Verstappen maakt minste brokken
Schadekampioenschap

Bortoleto voert schadekampioenschap aan, Verstappen maakt minste brokken

  • 1 uur geleden
Verstappen duikt op tijdens presentatie Mekies in Milton Keynes | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Verstappen duikt op tijdens presentatie Mekies in Milton Keynes | F1 Shorts

  • 1 uur geleden
  • 44
 Braziliaanse F1-fans overwegen rechtszaak vanwege misleidende tribune-uitzichten
GP van São Paulo

Braziliaanse F1-fans overwegen rechtszaak vanwege misleidende tribune-uitzichten

  • 1 uur geleden
VIDEO | Interne strijd bij McLaren: 'Ik had dit niet van Norris verwacht' l GPFans Raceteam
VIDEO

VIDEO | Interne strijd bij McLaren: 'Ik had dit niet van Norris verwacht' l GPFans Raceteam

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x