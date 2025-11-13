Bijna 200 Braziliaanse Formule 1-fans die afgelopen weekend aanwezig waren in Interlagos overwegen mogelijk juridische stappen vanwege misleidende reclame, zo meldt UOL. De groep had kaarten gekocht voor de tribune in sectie R, met uitzicht op de bocht Senna ‘S’, maar door een nieuwe constructie was het uitzicht anders dan wat op de website van de verkoper werd getoond.

Afgelopen jaar is er rondom het Autódromo José Carlos Pace hard gewerkt aan de tribunes. Deze werden later weer teruggezet, maar enkele fans merkten toch grote verschillen in het uitzicht vergeleken met voorgaande jaren. De organisatie had echter nog de oude foto’s gebruikt, waardoor de fans zich misleid voelen.

Uitzicht is anders, dan waar reclame voor werd gemaakt

Het medium sprak met een fan die al enkele jaren naar de Grand Prix afreist, maar afgelopen weekend teleurgesteld was over het beperkte uitzicht. “Ik ging naar binnen toen de poorten opengingen en ging naar de fanzone, zoals ik vorig jaar ook deed. In 2024 gingen we naar de sectie vlak voor de vrije training en hadden we een goed uitzicht. Dit jaar verbleven we veel korter in de fanzone en toen we aankwamen, merkten we dat je het S do Senna niet meer kon zien. Ik was enorm woedend. Midden tijdens de kwalificatie voor de sprint ging ik naar de website om te bekijken hoe zij het uitzicht vanaf de tribune beschreven, om te zien of er aanleiding was voor een rechtszaak, en toen vond ik de foto. De foto is één ding. Wat je daadwerkelijk krijgt, is iets heel anders,” zo legt de fan uit, die uiteindelijk 156 euro betaalde voor de kaarten.

Organisatie: 'Uitzicht wordt aangevuld met grote schermen'

De organisatie reageerde eveneens en benadrukt dat veel fans juist wel tevreden waren met het uitzicht. “De vraag naar tickets is aanzienlijk toegenomen. We hebben op deze vraag ingespeeld door nieuwe secties te bouwen. Geen enkele sector belooft uitzicht op de hele baan. Alle sectoren, zoals op alle circuits wereldwijd, bieden een gedeeltelijk uitzicht op de baan. De ervaring wordt aangevuld met een breder zicht via grote schermen,” aldus de verklaring.

Juridische stappen

Desalniettemin werd woensdag een groep opgericht waar ontevreden fans zich konden aanmelden. Aan het einde van de dag stond de teller al op 172 leden, die overwegen een juridische procedure te starten vanwege misleiding.

