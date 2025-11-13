close global

Antonelli, Norris, Verstappen, Brazil

Bortoleto voert schadekampioenschap aan, Verstappen maakt minste brokken

Bortoleto voert schadekampioenschap aan, Verstappen maakt minste brokken

Remy Ramjiawan
Antonelli, Norris, Verstappen, Brazil

Gabriel Bortoleto is na het raceweekend in Brazilië de nieuwe leider van het schadekampioenschap. De Braziliaan was dit weekend bij diverse schuivers betrokken, waaronder één van bijna 57G, en heeft met nog drie raceweekenden te gaan een schadepost van 3,6 miljoen dollar bij elkaar gereden.

Die eerste plek was oorspronkelijk gereserveerd voor Red Bull-coureur Yuki Tsunoda, maar hij zakt nu een plekje. Lando Norris is eveneens terug te vinden in de top drie met 2,6 miljoen dollar aan schade en zakt naar P3. Max Verstappen staat helemaal onderaan en heeft 'slechts' 230.000 dollar aan schade bij elkaar gereden, zo berekende FormulaDirecta.

Schadekampioenschap

Positie Coureur Totaal ($)
1Gabriel Bortoleto3,626,000
2Yuki Tsunoda3,402,000
3Lando Norris2,674,000
4Lance Stroll2,391,000
5Jack Doohan2,144,000
6Charles Leclerc1,979,000
7Oscar Piastri1,897,000
8Isack Hadjar1,741,000
9Franco Colapinto1,652,000
10Liam Lawson1,617,000
11Oliver Bearman1,572,000
12Lewis Hamilton1,360,000
13Carlos Sainz1,307,000
14Nico Hülkenberg934,000
15Pierre Gasly872,000
16Alexander Albon855,000
17Fernando Alonso802,000
18Kimi Antonelli785,000
19Esteban Ocon692,000
20George Russell475,000
21Max Verstappen230,000
Total32,664,000

Schadekampioenschap bij teams

Alpine voert het klassement bij de constructeurs aan. Door de vele schuivers van Jack Doohan aan het begin van het seizoen en de enkele klappers van Franco Colapinto is het schadebedrag inmiddels opgelopen tot 4,6 miljoen dollar. McLaren staat tweede met 4,5 miljoen dollar, Red Bull bezet de vierde plek met 3,8 miljoen dollar, en Mercedes heeft voorlopig de minste schade met slechts 1,2 miljoen dollar.

Positie Constructeur Totaal ($)
1Alpine4,668,000
2McLaren4,571,000
3Kick Sauber4,560,000
4Red Bull3,824,000
5Ferrari3,339,000
6Aston Martin3,193,000
7Racing Bulls3,166,000
8Haas2,264,000
9Williams2,162,000
10Mercedes1,260,000
Total33,360,000

