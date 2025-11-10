Lewis Hamilton heeft zijn eerste seizoen bij Ferrari een "nachtmerrie" genoemd, na een frustrerend weekend tijdens de Sao Paulo Grand Prix. De Brit moest voor de tweede keer dit jaar de race vroegtijdig staken en zag zijn frustraties over het inconsistent draaiende team alleen maar verder aanwakkeren.

De zevenvoudig wereldkampioen kende een bijzonder moeizaam weekend in Interlagos. Nadat hij al teleurstelde in de kwalificatie door zowel de sprintkwalificatie als de hoofdkwalificatie niet te overleven tot de laatste sessie, begon hij de race vanaf een teleurstellende middenveldplek. In de eerste bocht kwam hij in aanraking met Carlos Sainz en vervolgens botste hij aan het einde van de eerste ronde met de Alpine van Franco Colapinto. Twee flinke klappers voor Hamilton, die ook nog eens vijf seconden straf opliep. Uiteindelijk besloot Ferrari om hem na 39 ronden uit de race te halen.

Nachtmerrie

In gesprek met Sky Sports F1 laat Hamilton zijn frustraties over het inconsistent draaiende team spreken: “Dit is een nachtmerrie, ik leef er al een tijdje in. De wisseling tussen de droom om voor dit geweldige team te rijden en dan de nachtmerrie van de resultaten die we hebben gehad, de ups en downs, het is uitdagend. Maar morgen sta ik weer op, blijf ik trainen en werk ik verder met het team. Ik wilde ze dit weekend echt goede punten bezorgen, maar ik kom zo sterk mogelijk terug in de volgende race.”

Verwoestend

Ondanks zijn eigen teleurstellingen, houdt de coureur van Ferrari wel hoop over de inzet van zijn team: “Dit is een weekend om snel te vergeten. Het is jammer, want ik hou van Brazilië. Elke persoon in dit team geeft elke week het beste van zichzelf. Om dan met niets te eindigen en voor de tweede keer dit jaar een race niet te voltooien, voelt verschrikkelijk. Ik voel me vreselijk voor het team. Het spijt me voor mijn prestaties in de kwalificatie waardoor ik mezelf in deze positie heb gebracht.”