Hamilton over eerste seizoen bij Ferrari: "Dit is een nachtmerrie"
Hamilton over eerste seizoen bij Ferrari: "Dit is een nachtmerrie"
Lewis Hamilton heeft zijn eerste seizoen bij Ferrari een "nachtmerrie" genoemd, na een frustrerend weekend tijdens de Sao Paulo Grand Prix. De Brit moest voor de tweede keer dit jaar de race vroegtijdig staken en zag zijn frustraties over het inconsistent draaiende team alleen maar verder aanwakkeren.
De zevenvoudig wereldkampioen kende een bijzonder moeizaam weekend in Interlagos. Nadat hij al teleurstelde in de kwalificatie door zowel de sprintkwalificatie als de hoofdkwalificatie niet te overleven tot de laatste sessie, begon hij de race vanaf een teleurstellende middenveldplek. In de eerste bocht kwam hij in aanraking met Carlos Sainz en vervolgens botste hij aan het einde van de eerste ronde met de Alpine van Franco Colapinto. Twee flinke klappers voor Hamilton, die ook nog eens vijf seconden straf opliep. Uiteindelijk besloot Ferrari om hem na 39 ronden uit de race te halen.
Nachtmerrie
In gesprek met Sky Sports F1 laat Hamilton zijn frustraties over het inconsistent draaiende team spreken: “Dit is een nachtmerrie, ik leef er al een tijdje in. De wisseling tussen de droom om voor dit geweldige team te rijden en dan de nachtmerrie van de resultaten die we hebben gehad, de ups en downs, het is uitdagend. Maar morgen sta ik weer op, blijf ik trainen en werk ik verder met het team. Ik wilde ze dit weekend echt goede punten bezorgen, maar ik kom zo sterk mogelijk terug in de volgende race.”
Verwoestend
Ondanks zijn eigen teleurstellingen, houdt de coureur van Ferrari wel hoop over de inzet van zijn team: “Dit is een weekend om snel te vergeten. Het is jammer, want ik hou van Brazilië. Elke persoon in dit team geeft elke week het beste van zichzelf. Om dan met niets te eindigen en voor de tweede keer dit jaar een race niet te voltooien, voelt verschrikkelijk. Ik voel me vreselijk voor het team. Het spijt me voor mijn prestaties in de kwalificatie waardoor ik mezelf in deze positie heb gebracht.”
Net binnen
Hamilton over eerste seizoen bij Ferrari: "Dit is een nachtmerrie"
- 14 minuten geleden
F1 Driver Of The Day 2025: Verstappen krijgt meer dan de helft van de stemmen in Brazilië
- 1 uur geleden
- 38
Verstappen waarschuwt Norris na inhaalrace, Lambiase biedt excuses aan | GPFans Recap
- Gisteren 23:56
Stella 'neemt straf op de kin' en eist beterschap van Piastri na Brazilië
- Gisteren 23:35
Norris wil niet te vroeg juichen ondanks overwinning in São Paulo: "De Red Bull is sneller"
- Gisteren 23:19
Hamilton beledigt stewards na straf in São Paulo: "Echt een complete grap"
- Gisteren 22:53
- 9
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november