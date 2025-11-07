Oscar Piastri slaat terug naar de uitspraken van Jos Verstappen, die in de Nederlandse media suggereerde dat de Australiër meer eisen zou moeten stellen binnen McLaren om een eerste Formule 1-titel te veroveren. Piastri benadrukt dat hij zich comfortabel voelt om voor zichzelf op te komen binnen het team en dat deze houding wordt aangemoedigd door McLaren.

Verstappen stelde eerder op donderdag tegenover De Telegraaf dat Piastri of zijn manager, Mark Webber, meer druk zouden moeten uitoefenen op het team om een gelijk speelveld te creëren, zodat de coureur uit Melbourne een eerlijke kans krijgt om het kampioenschap te winnen. Volgens de Nederlander zou de jonge coureur zijn vuist op tafel moeten slaan, omdat McLaren volgens hem meer steun biedt aan Lando Norris in de strijd om het kampioenschap. "Ik vind het best apart wat er bij McLaren gebeurt. Piastri is het rijden toch niet opeens verleerd? Als ik hem of zijn manager [Mark Webber] was, zou ik intern toch een keer met de vuist op tafel slaan. Iedereen vraagt zich nu af of hij de druk wel aankan. Dat is voor je eigen naam, in dit geval die van Piastri, ook niet goed. Als ik Piastri was, zou ik nu wel van me afbijten", zo zei hij in De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Open communicatie

Piastri lijkt niet helemaal gediend te zijn van de opmerkingen van Verstappen senior en legt uit dat er binnen het team een open communicatie is over wat ze denken, of beslissingen eerlijk zijn en of de juiste keuzes zijn gemaakt. "Ik kan prima voor mezelf opkomen en ik voel me daar heel comfortabel bij", zo citeert Motorsport.com. "Het wordt door het team heel erg aangemoedigd om ons punt voor onszelf duidelijk te maken. Ik denk dat het duidelijk lastig is om als er twee auto's in hetzelfde team strijden om een ​​kampioenschap dat slechts door één auto kan worden gewonnen."

Eigen kracht

Hij vervolgt: "Dat zal natuurlijk wel problemen opleveren, maar ik respecteer het team dat ons beiden de kans geeft om te strijden voor het coureurskampioenschap. Ik denk dat ik er vooral zelf voor wil gaan en het kampioenschap wil winnen, wetende dat ik het op eigen kracht heb gedaan en de dingen heb gedaan die ik kon doen." Hij voelt zich aangemoedigd en welkom om voor zichzelf op te komen, en ziet geen reden om iets te veranderen. "Natuurlijk, als je één coureur kiest, heb je 50% kans dat je die coureur niet bent. We worden gewoon aangemoedigd om ons uit te spreken, dus ik denk niet dat er iets hoeft te veranderen", aldus Piastri.