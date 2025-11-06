George Russell is in Brazilië nog niet uitgesproken over de coureurs die in de eerste bocht in Mexico door het gras afsneden. De Engelsman stelt dat de bocht simpelweg niet goed is ontworpen en vergelijkt deze met de eerste bocht in Monza.

De Mercedes-coureur zag in Mexico-Stad hoe Max Verstappen langszij kwam, samen met Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Lando Norris, die de eerste bocht ingingen. De viervoudig kampioen zat echter op de kerbstone en kon de bocht niet meer halen. Via het gras belandde hij weer op de baan, waarbij het knap was dat de RB21 niet in de muur eindigde. Russell gaf tijdens de wedstrijd aan dat hij nogal verbaasd was dat er geen straf werd uitgedeeld.

Russell verbaasd door uitblijven straf

Tegenover F1-journalist Adam Cooper legt Russell in São Paulo uit: "Ik was erg, erg verrast om te zien dat die coureurs ermee wegkwamen zonder straf. Ik denk dat je naar Monza kijkt: als je de chicane mist, moet je door de polystyreenblokken, en dan verlies je veel tijd."

De eerste bocht in Mexico vindt hij dan ook helemaal niets. "Persoonlijk vind ik die bocht helemaal niet prettig. Ik denk niet dat het goed is voor de race. Bocht 2 en bocht 3 hebben maar één enkele racelijn. Je kunt dus niet in Bocht 1 een gevecht aangaan en dat dan doorzetten tot Bocht 4, zoals je bijvoorbeeld op een circuit als Bahrein wél kunt, waar je iemand kunt terugsnijden en tot Bocht 4 kunt blijven vechten."

Russell oppert aanpassing

Volgens de Mercedes-coureur worden coureurs niet gestraft zodra ze door het gras gaan. "Er zijn bij deze bocht geen tracklimits-problemen zoals bij een race start; het is een haarspeldbocht, je snijdt de bocht nooit af. We hebben er eigenlijk kort over gesproken vóór het raceweekend. Persoonlijk denk ik dat die bocht gewoon volledig veranderd moet worden."

