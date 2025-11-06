Villeneuve: "Norris racet beter tegen Verstappen dan tegen Piastri, logisch ook"

Volgens Jacques Villeneuve komt Lando Norris beter uit de verf als hij op de baan de prooi van Max Verstappen is, dan wanneer hij het tegen teammaat Oscar Piastri op moet nemen.

Met nog vier raceweekenden te gaan gaat Lando Norris aan kop in het wereldkampioenschap Formule 1. De McLaren-coureur heeft één punt voorsprong op teammaat Oscar Piastri en een gat van 36 punten naar Max Verstappen. De Nederlander heeft de druk behoorlijk op weten te voeren bij het duo van McLaren, door zijn achterstand in hoog tempo te verkleinen. Jacques Villeneuve verwacht echter dat Norris beter om zal gaan met de titelstrijd nu hij de prooi is van de viervoudig wereldkampioen.

Artikel gaat verder onder video

Norris nu de prooi in plaats van de jager

"Vorig jaar was Norris de jager, nu is hij de prooi", klinkt het bij PokerStrategy. "Dat is een compleet andere dynamiek. Tot Mexico was hij nog de jager, omdat hij naar Piastri keek. Maar Max keek altijd al naar Lando. Nu moeten we zien hoe Norris reageert. Of hij zijn blik vooruit houdt, of dat hij achterom gaat kijken en struikelt."

Psychologisch heel complex

De voormalig wereldkampioen vervolgt: "Vorig jaar, toen hij met Max vocht, reed hij fenomenaal. En dat zien we nu weer in de laatste twee races. Het lijkt alsof hij opnieuw in die mindset zit: racen tegen Max, in plaats van tegen zijn teamgenoot. Dat ligt hem beter. Logisch ook, want vechten tegen je teamgenoot is alsof je tegen je eigen team vecht. Dat is psychologisch heel complex.”

Gerelateerd