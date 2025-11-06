Hamilton ziet belangrijke schakel bij Ferrari vertrekken
Riccardo Corte, de prestatie-ingenieur die nauw samenwerkte met Lewis Hamilton, vertrekt na elf jaar bij Ferrari. Corte, die sinds 2014 bij het team zat, gaat nu aan de slag bij het Supercars 2026-programma. Dat meldt AutoHebdo.
De Italiaanse ingenieur was een belangrijke schakel in de ontwikkeling van de hybride motoren bij Ferrari en speelde een cruciale rol als coach voor Charles Leclerc toen hij bij het team kwam. Corte werkte ook samen met Carlos Sainz en recentelijk met Hamilton, die zich aanpaste aan de nieuwe technische componenten en filosofie van Ferrari na zijn overstap van Mercedes. Tijdens het seizoen werd er een nieuwe performance engineer aan zijn team toegevoegd, wat een belangrijk moment was voor de Scuderia.
Vertrek Corte
Met het vertrek van Corte lijkt Ferrari zich verder voor te bereiden op de toekomst. Luca Diella, een voormalige Mercedes-ingenieur die Hamilton al kende, kwam in de zomer bij het team en lijkt de rol van Corte over te nemen. Het vertrek van Corte is een van de vele veranderingen binnen Ferrari, dat zich voorbereidt op de toekomst. De Italiaanse ingenieur voegt zich bij een groeiende lijst van ervaren medewerkers die Maranello aan het einde van het seizoen verlaten.
