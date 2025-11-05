Het graf Bruce McLaren, de man achter het iconische McLaren Formule 1-team, is onlangs het doelwit geworden van een schokkende daad van vandalisme. Op de Waikumete Begraafplaats in Auckland zijn de graven bespoten met goudverf en zijn er speelgoedauto's op geplaatst. De vernielingen zijn ook gepleegd op de grafsteen van Bruce's zus en zwager, die naast de andere graven liggen.

De Bruce McLaren Trust heeft in een verklaring hun volgers geïnformeerd over de vernielingen. "Het is met afschuw dat we onze volgers moeten informeren dat de graven van Bruce, Patty, Ruth en Pop op Waikumete Cemetery in Auckland onlangs zijn vernield." Ook werd duidelijk gemaakt dat "ze zijn bespoten met goudverf en speelgoedauto's op geplakt zijn. We zijn sprakeloos waarom iemand dit zou doen", aldus de verklaring. De vernielingen werden voor het eerst opgemerkt op 30 september door George Stewart-Dalzell van de vrijwilligersorganisatie Grave Guardians, die grafstenen restaureert. "Ik wilde in huilen uitbarsten. Ik was gewoon verwoest", zo stelt hij.

Herstelwerkzaamheden

Gelukkig heeft de organisatie Grave Guardians aangeboden om de schade te herstellen, een daad waarvoor de Bruce McLaren Trust dankbaar is. In hun woorden: "Een zeer vriendelijk aanbod is gedaan door The Grave Guardians, een vrijwilligersorganisatie die grafstenen herstelt, om de schade te herstellen, waarvoor we zeer dankbaar zijn." Tijdens de herstelwerkzaamheden is er tevens voor aanvullende bescherming gezorgd, want "terwijl dit werk wordt uitgevoerd, zijn de stenen ingepakt en niet te bezichtigen." De inspanningen van de vrijwilligers worden dan ook bijzonder gewaardeerd door de familie en betrokken instanties.

Herhaaldelijk vandalisme

Volgens de Nieuw-Zeelandse publicatie Stuff is dit niet de eerste keer dat de graven van de McLaren-familie zijn beschadigd. Het vandalisme lijkt een herhaaldelijke daad te zijn. De Bruce McLaren Trust heeft hun volgers geïnformeerd over de huidige status van de graven tijdens de herstelwerkzaamheden en hebben opnieuw hun waardering uitgesproken voor de hulp van de Grave Guardians.

