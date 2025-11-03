De rechtszaak van Felipe Massa over de Formule 1-titel van 2008, die hij met één punt verschil verloor van Lewis Hamilton, loopt vertraging op. De voormalig F1-coureur heeft een schadevergoeding van ongeveer 70 miljoen euro geëist en stelt dat hij de rechtmatige winnaar is van het kampioenschap.

De zaak draait om de Grand Prix van Singapore 2008, die het middelpunt vormde van het beruchte Crashgate-schandaal. Massa's advocaten beweren dat Bernie Ecclestone, samen met de FIA, op de hoogte was van het feit dat de crash van Nelson Piquet Jr. tijdens de race opzettelijk was en dat er een onderzoek had moeten komen. Ecclestone, de FIA en Formula One Management ontkennen echter alle beschuldigingen.

Ernstige beschuldigingen

Nick De Marco KC, de advocaat van de Braziliaan, noemt de opzettelijke crash van Piquet Jr. een van de ernstigste gevallen van manipulatie in de sportgeschiedenis. Hij beschrijft het als een flagrante poging om in te grijpen in een race, waarbij de veiligheid van toeschouwers en de coureur zelf in gevaar werd gebracht. De Marco beschuldigt de betrokkenen van een bewuste samenzwering om de waarheid te verbergen. De zaak is nu in een fase waarin de rechter, Robert Jay, heeft aangekondigd dat het vonnis op een later tijdstip zal worden uitgesproken. "Het vonnis wordt aangehouden en zal op een later tijdstip worden uitgesproken", zo citeert Motorsport.com de rechter na de driedaagse zitting van afgelopen week. Er zal nu worden gekeken of de zaak doorgezet kan worden naar een volledige rechtszaak.

Massa's motivatie

De voormalig Ferrari-coureur zelf heeft herhaaldelijk benadrukt dat hij deze zaak niet voor het geld doet, maar voor de rechtvaardigheid van de sport. Hij heeft een groot juridisch team samengesteld om de zaak te ondersteunen en is vastberaden om door te gaan totdat er een resultaat is dat recht doet aan de sport. De advocaat van Ecclestone, David Quest KC, noemt de argumenten van de Braziliaan een misplaatste poging om de uitslag van het F1-wereldkampioenschap van 2008 opnieuw ter discussie te stellen. De zaak blijft voorlopig in afwachting van een uitspraak.