De GPFans Recap is de plek waar fans die overdag niet de tijd hebben om het nieuws in de gaten te houden, terecht kunnen om op een makkelijke plek alle belangrijkste nieuwtjes van de dag te vinden. Denk aan nieuws omtrent Max Verstappen, Red Bull Racing, de FIA en nog veel meer.

Vandaag kwam Calum Nicholas met een verhaal naar buiten over Damon Hill nadat Verstappen kampioen was geworden, ging Toto Wolff weer in op de gebeurtenissen in Abu Dhabi en de rol van wedstrijdleider Michael Masi in 2021, kwam de FIA met een statement tijdens het onderzoek naar het gevaarlijke moment in Mexico en ging Max Verstappen in op wat er is veranderd sinds Laurent Mekies teambaas is bij Red Bull Racing. Dit is de GPFans Recap van 31 oktober.

FIA na onderzoek naar gevaarlijke situatie met marshals: 'Lawson niet schuldig'

Terwijl de FIA nog bezig is met het afronden van het onderzoek naar het incident met twee marshals tijdens de beginfase van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad, is het autosportorgaan met een statement gekomen over het incident waar Racing Bulls-coureur Liam Lawson bij betrokken was. Meer lezen over het statement van de FIA omtrent het incident met Lawson en de marshals in Mexico? Klik hier!

Steiner laat nieuw licht schijnen op beslissing FIA voor VSC in Mexico-Stad

Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner is van mening dat de beslissing om de Virtual Safety Car op de baan te roepen in de slotfase van Mexico-Stad misschien een overreactie van de wedstrijdleiding was. Hoewel Steiner de beslissing afkeurt, toont hij in The Red Flags Podcast wel begrip voor de keuze. Meer lezen over wat Steiner te vertellen heeft over de VSC die Verstappen uiteindelijk P2 zou kosten in Mexico? Klik hier!

Verstappen eerlijk na komst Mekies bij Red Bull: 'Er wordt nu meer naar mij geluisterd'

Max Verstappen stelt dat Red Bull Racing de goede kant op aan het gaan is, zowel qua hoe de auto presteert als qua kansen op een kampioenschap dit seizoen. Volgens de Nederlander wordt er binnen Red Bull nu meer naar de input van de viervoudig wereldkampioen geluisterd. Meer lezen over wat Verstappen te zeggen heeft over hoe het er bij Red Bull nu aan toe gaat sinds Mekies teambaas is? Klik hier!

Voormalig Red Bull-monteur Nicholas haalt momentje met Hill aan na titelwinst in 2021

Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas blikt terug op het eerste kampioenschap van Max Verstappen en wijst naar een momentje met Damon Hill de ochtend daarna. Hill was nu eenmaal niet de grootste fan van Verstappen en Nicholas besloot daar nog even gebruik van te maken. Meer lezen over wat Nicholas te zeggen heeft over het moment met Damon Hill achter de schermen? Klik hier!

Abu Dhabi 2021 ettert nog altijd door bij Wolff: 'Gestoorde heeft record Hamilton vernietigd'

In een recent interview met de Engelse krant The Telegraph heeft Toto Wolff, teambaas van Mercedes, opnieuw zijn onvrede geuit over de gebeurtenissen tijdens de race in Abu Dhabi in 2021. De Oostenrijker stelt dat de beslissingen van toenmalig FIA-wedstrijdleider Michael Masi een grote impact hebben gehad op Lewis Hamilton en het team van Mercedes. Meer lezen over wat Wolff te zeggen heeft over Abu Dhabi 2021 en de titel die Hamilton verloor aan Verstappen? Klik hier!

