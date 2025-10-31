Max Verstappen stelt dat Red Bull Racing de goede kant op aan het gaan is, zowel qua hoe de auto presteert als qua kansen op een kampioenschap dit seizoen. Volgens de Nederlander wordt er binnen Red Bull nu meer naar de input van de viervoudig wereldkampioen geluisterd.

In gesprek met De Telegraaf stelt Verstappen dat er wel aardig wat dingen zijn veranderd sinds Mekies teambaas is. Zo praat hij elke donderdag met de Fransman, iets wat hij met Horner niet deed. "Ja, sinds hij hier de teambaas is. Dan praten we eigenlijk over alles. Dus niet alleen over de auto, maar ook over het team en persoonlijke dingen. Dat is een gesprekje van twintig minuten, een half uur. En gedurende het weekend praten we nog veel meer uiteraard.”

Heeft Verstappen meer invloed op RB21 dan onder Horner?

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, stelde al dat Verstappen nu meer zeggenschap heeft over de RB21 en er minder naar de simulator wordt gekeken. Verstappen stelt dat er nu meer naar hem wordt geluisterd in plaats van dat Verstappen zich moet aanpassen aan de auto die Red Bull elk weekend voor hem weet te maken. "Het is niet zo dat ik per se meer doe. Laat ik het zo zeggen: er wordt misschien iets meer naar mij geluisterd. Of meer met mij gecommuniceerd. Ook van ’bovenaf’."

Verstappen stelt dat niet alleen Mekies voor ommekeer heeft gezorgd

Volgens Verstappen heeft Mekies niet in zijn eentje voor de ommekeer gezorgd die sinds de race in Zandvoort is begonnen. "Dat we de laatste tijd beter presteren komt niet door één persoon. Daar heeft het hele team invloed op. Er is een andere filosofie, als je kijkt naar het vinden van de juiste afstelling. En bijvoorbeeld de nieuwe vloer die werd geïntroduceerd in Monza heeft een positieve impact gehad.”

