Terwijl de FIA nog bezig is met het afronden van het onderzoek naar het incident met twee marshals tijdens de beginfase van het de F1 Grand Prix van Mexico-Stad, is het autosportorgaan met een statement gekomen over het incident waar Racing Bulls-coureur Liam Lawson bij betrokken was.

Na een hectische beginfase afgelopen zondag had Lawson al snel een pitstop gemaakt, waarna hij op de baan ineens marshals aantrof die brokstukken op aan het ruimen waren zonder een VSC of safety car. De FIA is met een statement over de gevaarlijke situatie in Mexico gekomen, nog voordat het onderzoek afgerond is. “Hoewel het onderzoek nog loopt, erkennen we dat elke situatie waarin marshals zich op het circuit bevinden voor aankomende auto's iets is wat we nooit willen zien, en daarom is het logisch dat een dergelijk incident bezorgdheid en talrijke reacties uitlokt. Het is een geluk dat dit incident geen ernstige gevolgen heeft gehad, maar we voeren een intern onderzoek uit om precies te begrijpen wat er is gebeurd en om te bepalen op welke punten de procedures kunnen worden verbeterd."

Artikel gaat verder onder video

FIA werkt samen met Mexicaanse organisaties

De FIA vervolgt: "We werken hiervoor open en transparant samen met de OMDAI (Mexicaanse automobielclub) en met het Racing Bulls Formula One Team, met als uiteindelijk doel onze gemeenschappelijke doelstelling te bereiken, namelijk het voortdurend verbeteren van de veiligheid van onze sport. Zoals bij alle ernstige incidenten zal de volledige analyse enige tijd in beslag nemen, aangezien hiervoor alle relevante bewijsmateriaal moet worden verzameld en beoordeeld, waaronder radiocommunicatie in meerdere talen van de verschillende betrokken partijen, en al deze diverse gegevens moeten worden gesynchroniseerd. De bevindingen zullen worden gedeeld zodra de beoordeling is afgerond."

Lawson niet schuldig volgens FIA

De FIA stelt in het statement ook dat Lawson niet de schuldige partij was tijdens de situatie. “Na analyse van de telemetrie van het incident kunnen we bevestigen dat de coureur van auto nummer 30, Liam Lawson, op de juiste manier heeft afgeremd en correct heeft gereageerd op de dubbele gele vlaggen die in het gebied werden getoond, door eerder te remmen dan in andere ronden en aanzienlijk langzamer dan de racesnelheid de eerste bocht in te gaan. Hij treft geen schuld in dit incident. Tot slot willen we onze oprechte dank uitspreken aan de vrijwilligers en marshals voor hun professionaliteit en toewijding. Zonder hen zou onze sport niet veilig kunnen worden beoefend.”

Gerelateerd