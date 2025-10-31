Voormalig Red Bull-monteur Nicholas haalt momentje met Hill aan na titelwinst in 2021
Voormalig Red Bull-monteur Nicholas haalt momentje met Hill aan na titelwinst in 2021
Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas blikt terug op het eerste kampioenschap van Max Verstappen en wijst naar een momentje met Damon Hill de ochtend daarna. Hill was nu eenmaal niet de grootste fan van Verstappen en Nicholas besloot daar nog even gebruik van te maken.
De titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Verstappen in 2021 wordt vandaag de dag nog steeds nabesproken. Verstappen wist dat seizoen de zevenvoudig kampioen te verslaan in Abu Dhabi, maar de beslissingen van voormalig wedstrijdleider Michael Masi doen in Groot-Brittannië nog altijd pijn. Desalniettemin was het Verstappen die het hele jaar had geknokt met de Engelsman en uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam.
Na feestje van eerste titel Verstappen, weer aan het werk
Nicholas blikt in The Line with Dr Kristen Holmes terug op de ochtend na het feestje, want Red Bull moest na de festiviteiten 'gewoon' weer aan het werk. "De ochtend daarna [na de winst] konden we niet zomaar de spullen inpakken als wereldkampioenen, nee, wij hadden nog de Young Driver Test. Dus de volgende ochtend om 09:00 uur zijn we met z'n allen terug in de pitbox om de wagen op te bouwen voor de test. Ik zeg wel 09:00 uur 's ochtends, maar veel collega's sloten pas om 13:00 uur 's middags aan."
Momentje met Hill
In het hotel waar Red Bull verbleef, verbleef Hill ook. "Maar één van de dingen die ik nooit meer zal vergeten, was dat ik in de ochtend opstond en richting het ontbijt ging van het hotel. Ik droeg een shirt waarop ‘Max Verstappen wereldkampioen’ stond. Daar zag ik Damon Hill, destijds nog analist, hij was erg vocaal. Ik liep verder naar het ontbijt en ik kon gewoon het ongenoegen van zijn gezicht lezen. Dus ik dacht: daar doe ik niet aan mee, en zei: goedemorgen, maat! Hoe is het met je? Zo aardig mogelijk met mijn Verstappen-shirt aan. Dat zal ik nooit meer vergeten", zo glimlacht hij. De crew van Red Bull had overigens liever uitgeslapen: "Toen ik overigens in de garage liep en de staat van mijn collega's zag, die het zwaar hadden van de avond ervoor. Het was fantastisch."
Gerelateerd
Net binnen
Dit is de voorlopige weersverwachting voor het sprintweekend in São Paulo
- 45 minuten geleden
- 1
'Lawson mag hopen op langer verblijf bij Racing Bulls: Tsunoda wordt gelinkt aan IndyCar'
- 1 uur geleden
McLaren veilt wagen van 2026, nog vóórdat deze überhaupt gereden heeft
- 2 uur geleden
Ford komt met grote aankondiging: zien we dan eindelijk de RB22?
- 3 uur geleden
Abu Dhabi 2021 ettert nog altijd door bij Wolff: 'Gestoorde heeft record Hamilton vernietigd'
- 3 uur geleden
- 9
Dit zijn de meest bizar dure bezittingen van Max Verstappen
- Vandaag 12:20
- 8
Veel gelezen
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- 27 oktober