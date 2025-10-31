Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas blikt terug op het eerste kampioenschap van Max Verstappen en wijst naar een momentje met Damon Hill de ochtend daarna. Hill was nu eenmaal niet de grootste fan van Verstappen en Nicholas besloot daar nog even gebruik van te maken.

De titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Verstappen in 2021 wordt vandaag de dag nog steeds nabesproken. Verstappen wist dat seizoen de zevenvoudig kampioen te verslaan in Abu Dhabi, maar de beslissingen van voormalig wedstrijdleider Michael Masi doen in Groot-Brittannië nog altijd pijn. Desalniettemin was het Verstappen die het hele jaar had geknokt met de Engelsman en uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam.

Na feestje van eerste titel Verstappen, weer aan het werk

Nicholas blikt in The Line with Dr Kristen Holmes terug op de ochtend na het feestje, want Red Bull moest na de festiviteiten 'gewoon' weer aan het werk. "De ochtend daarna [na de winst] konden we niet zomaar de spullen inpakken als wereldkampioenen, nee, wij hadden nog de Young Driver Test. Dus de volgende ochtend om 09:00 uur zijn we met z'n allen terug in de pitbox om de wagen op te bouwen voor de test. Ik zeg wel 09:00 uur 's ochtends, maar veel collega's sloten pas om 13:00 uur 's middags aan."

Momentje met Hill

In het hotel waar Red Bull verbleef, verbleef Hill ook. "Maar één van de dingen die ik nooit meer zal vergeten, was dat ik in de ochtend opstond en richting het ontbijt ging van het hotel. Ik droeg een shirt waarop ‘Max Verstappen wereldkampioen’ stond. Daar zag ik Damon Hill, destijds nog analist, hij was erg vocaal. Ik liep verder naar het ontbijt en ik kon gewoon het ongenoegen van zijn gezicht lezen. Dus ik dacht: daar doe ik niet aan mee, en zei: goedemorgen, maat! Hoe is het met je? Zo aardig mogelijk met mijn Verstappen-shirt aan. Dat zal ik nooit meer vergeten", zo glimlacht hij. De crew van Red Bull had overigens liever uitgeslapen: "Toen ik overigens in de garage liep en de staat van mijn collega's zag, die het zwaar hadden van de avond ervoor. Het was fantastisch."

