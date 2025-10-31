Steiner laat nieuw licht schijnen op beslissing FIA voor VSC in Mexico-Stad
Steiner laat nieuw licht schijnen op beslissing FIA voor VSC in Mexico-Stad
Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner is van mening dat de beslissing om de Virtual Safety Car op de baan te roepen in de slotfase van Mexico-Stad misschien een overreactie van de wedstrijdleiding was. Hoewel Steiner de beslissing afkeurt, toont hij in The Red Flags Podcast wel begrip voor de keuze.
Aan het einde van de race in Mexico-Stad maakten de fans zich op voor een inhaalpoging van Max Verstappen op Charles Leclerc. Die actie kwam er uiteindelijk niet, omdat de wedstrijdleiding de VSC-knop had ingedrukt. Dat gebeurde omdat Carlos Sainz technische problemen kreeg en in het stadiongedeelte zijn wagen moest parkeren. Hoewel de Spanjaard er alles aan deed om de wedstrijd niet te laten verstoren, kwam er toch een VSC de baan op.
FIA kon beeld van marshals op de baan niet uit het hoofd krijgen
Steiner stelt dat het eerdere voorval, waarbij er twee marshals op de baan liepen en ternauwernood aan de Racing Bull van Liam Lawson konden ontsnappen, nog altijd in het hoofd van Rui Marques ronddwarrelde. "Ik denk dat wat er aan het begin is gebeurd, met de marshals op de baan. De wedstrijdleiding was doodsbang geworden. Hij was waarschijnlijk nog steeds daarmee bezig. Ik denk niet eens dat het zijn schuld was", opent Steiner.
'VSC was overreactie'
De wedstrijdleiding was in de ogen van Steiner wat voorzichtiger, zelfs toen Sainz ervoor zorgde dat er geen VSC nodig was. "Ik denk dat hij [Marques] dacht: ik wil geen enkel risico nemen. Maar het was overduidelijk de verkeerde beslissing. Carlos deed het beste wat iemand kon doen. Hij wilde bewust niets veroorzaken aan het einde van de race." Toch verviel Marques in een overreactie, zo stelt Steiner: "De wedstrijdleider zag een stilstaande auto en had waarschijnlijk nog steeds dat beeld van die twee marshals die over de baan liepen bij Liam Lawson in zijn hoofd. Het was een beetje een overreactie, maar dit is mijn mening. Ik heb geen feiten."
Gerelateerd
Net binnen
Dit is de voorlopige weersverwachting voor het sprintweekend in São Paulo
- 44 minuten geleden
- 1
'Lawson mag hopen op langer verblijf bij Racing Bulls: Tsunoda wordt gelinkt aan IndyCar'
- 1 uur geleden
McLaren veilt wagen van 2026, nog vóórdat deze überhaupt gereden heeft
- 2 uur geleden
Ford komt met grote aankondiging: zien we dan eindelijk de RB22?
- 2 uur geleden
Abu Dhabi 2021 ettert nog altijd door bij Wolff: 'Gestoorde heeft record Hamilton vernietigd'
- 3 uur geleden
- 9
Dit zijn de meest bizar dure bezittingen van Max Verstappen
- Vandaag 12:20
- 8
Veel gelezen
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- 27 oktober