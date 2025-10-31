Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner is van mening dat de beslissing om de Virtual Safety Car op de baan te roepen in de slotfase van Mexico-Stad misschien een overreactie van de wedstrijdleiding was. Hoewel Steiner de beslissing afkeurt, toont hij in The Red Flags Podcast wel begrip voor de keuze.

Aan het einde van de race in Mexico-Stad maakten de fans zich op voor een inhaalpoging van Max Verstappen op Charles Leclerc. Die actie kwam er uiteindelijk niet, omdat de wedstrijdleiding de VSC-knop had ingedrukt. Dat gebeurde omdat Carlos Sainz technische problemen kreeg en in het stadiongedeelte zijn wagen moest parkeren. Hoewel de Spanjaard er alles aan deed om de wedstrijd niet te laten verstoren, kwam er toch een VSC de baan op.

Artikel gaat verder onder video

FIA kon beeld van marshals op de baan niet uit het hoofd krijgen

Steiner stelt dat het eerdere voorval, waarbij er twee marshals op de baan liepen en ternauwernood aan de Racing Bull van Liam Lawson konden ontsnappen, nog altijd in het hoofd van Rui Marques ronddwarrelde. "Ik denk dat wat er aan het begin is gebeurd, met de marshals op de baan. De wedstrijdleiding was doodsbang geworden. Hij was waarschijnlijk nog steeds daarmee bezig. Ik denk niet eens dat het zijn schuld was", opent Steiner.

'VSC was overreactie'

De wedstrijdleiding was in de ogen van Steiner wat voorzichtiger, zelfs toen Sainz ervoor zorgde dat er geen VSC nodig was. "Ik denk dat hij [Marques] dacht: ik wil geen enkel risico nemen. Maar het was overduidelijk de verkeerde beslissing. Carlos deed het beste wat iemand kon doen. Hij wilde bewust niets veroorzaken aan het einde van de race." Toch verviel Marques in een overreactie, zo stelt Steiner: "De wedstrijdleider zag een stilstaande auto en had waarschijnlijk nog steeds dat beeld van die twee marshals die over de baan liepen bij Liam Lawson in zijn hoofd. Het was een beetje een overreactie, maar dit is mijn mening. Ik heb geen feiten."

Gerelateerd