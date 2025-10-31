In een recent interview met de Engelse krant The Telegraph heeft Toto Wolff, teambaas van Mercedes, opnieuw zijn onvrede geuit over de gebeurtenissen tijdens de race in Abu Dhabi in 2021. De Oostenrijker stelt dat de beslissingen van toenmalig FIA-wedstrijdleider Michael Masi een grote impact hebben gehad op Lewis Hamilton en het team van Mercedes.

De race in Abu Dhabi in 2021 staat nog vers in het geheugen gegrift van veel Formule 1-fans. De ontknoping van het wereldkampioenschap tussen Max Verstappen en Hamilton was bijzonder spannend, maar ook omstreden. Masi nam in de slotfase van de race een beslissing over de safetycarprocedure die de uitkomst van het kampioenschap beïnvloedde. Hamilton leek op weg naar zijn achtste wereldtitel, maar Verstappen wist uiteindelijk de titel te pakken.

Artikel gaat verder onder video

Wolff over Masi

Wolff stelt dat de pijn van die avond in Abu Dhabi nog steeds voelbaar is. "Ik heb sinds mijn kindertijd niet meer meegemaakt dat iemand zo de controle over een situatie verloor", zegt hij over de chaotische slotfase. "Er is één gestoorde die in feite het record van de grootste kampioen aller tijden kan vernietigen." Met 'gestoorde' doelt Wolff op Masi, die later door de FIA uit zijn functie werd ontheven.

Onderzoek naar Masi

Een later onderzoek naar de gebeurtenissen in Abu Dhabi concludeerde dat Masi een 'menselijke fout' had gemaakt, maar dat hij 'te goeder trouw' had gehandeld. De FIA heeft sindsdien veranderingen doorgevoerd in de manier waarop de sport wordt geleid, onder meer door het instellen van een team van wedstrijdleiders.

Impact op de sport

Ook Susie Wolff, echtgenote van Toto Wolff, heeft zich uitgesproken over de impact van het incident in Abu Dhabi. Ze stelt dat het ongelooflijk was dat de beslissing van één persoon, die de regels op een nieuwe manier interpreteerde, tot zo'n uitkomst kon leiden. Het heeft haar nog lang zwaar op de maag gelegen. De gebeurtenissen in Abu Dhabi hebben een blijvende impact gehad op de sport en de betrokkenen, en blijven een onderwerp van discussie binnen de Formule 1-gemeenschap.