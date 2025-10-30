Max Verstappen en George Russell als teamgenoten bij het F1-team van Mercedes? Geen probleem, denkt de laatstgenoemde. Hij denkt niet dat ploegmaatjes beste vrienden moeten zijn om successen te kunnen boeken. Hij wijst naar Ayrton Senna en Alain Prost bij McLaren en Lewis Hamilton en Nico Rosberg bij Mercedes als voorbeelden.

Halverwege dit Formule 1-seizoen was een mogelijke overstap van Verstappen van Red Bull Racing naar Mercedes een van de grote onderwerpen van gesprek. De resultaten vielen ontzettend tegen en er was onzekerheid rondom de toekomst van Christian Horner als teambaas. Horner werd dan ook ontslagen en niet lang nadat Laurent Mekies als diens opvolger was aangekondigd, bevestigde Verstappen zijn plannen om in ieder geval in 2026 bij Red Bull te blijven. Toch wordt een transfer naar de Zilverpijlen van Toto Wolff niet uitgesloten. Mocht Verstappen daar Kimi Antonelli opvolgen en dus naast Russell terechtkomen, dan is Russell daar klaar voor.

Teamgenoten hoeven niet beste vrienden te zijn

"Het leven is kort en we zijn allemaal volwassen", begon de Brit bij The Telegraph. Verstappen als teamgenoot krijgen, is volgens hem geen probleem, ondanks dat ze vaak hun geschillen naar elkaar hebben uitgesproken. "We leren allemaal van deze ervaringen. Je hoeft ook niet beste vrienden te zijn om teamgenoten te kunnen worden. Senna en Prost waren geen goede vrienden, maar finishen toch eerste en tweede. Lewis en Nico, eveneens een één-twee. Natuurlijk is Lewis en Fernando [Alonso] de uitzondering op de regel, maar Lewis had dat jaar [in 2007] moeten winnen."

Related image

Verlies-verliessituatie voor Verstappen

"Dus ja, Max is een ongelooflijke coureur, dat valt niet te ontkennen. Maar daarom zou ik het ook geweldig vinden om het tegen hem op te nemen. We geloven allemaal dat we de beste zijn", concludeerde Russell. Hij denkt echter dat Verstappen als viervoudig wereldkampioen meer te verliezen heeft. "Voor hem is het een verlies-verliessituatie, net als voor Lewis toen ik zijn ploegmaat was. Als [Max] me verslaat, dan is het niet meer dan gewoon wat er van hem verwacht werd. Maar als hij van mij verliest, dan wordt het als een groot verlies gezien. Net als met mij en Kimi nu. Maar goed, we lopen nu wel erg op de zaken vooruit..."

