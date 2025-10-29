Coureur Laura Villars heeft een rechtszaak aangespannen tegen de FIA om de verkiezingsregels aan te vechten. Ze stelt dat de regels oneerlijk zijn en de huidige voorzitter, Mohammed Ben Sulayem, bevoordelen. De rechtszaak, die op 10 november dient, zou de verkiezingen van 12 december in Oezbekistan kunnen beïnvloeden.

Om in aanmerking te komen voor het presidentschap, moet iedere kandidaat een presidentiële lijst samenstellen bestaande uit tien andere individuen, waaronder zeven vicepresidenten voor sport uit diverse regio’s. De FIA heeft recent haar lijst van 29 kandidaten voor de World Motor Sport Council vrijgegeven. Opvallend was dat Fabiana Ecclestone, de enige kandidaat uit Zuid-Amerika, al had toegezegd deel uit te maken van Ben Sulayem zijn team. Deze keuze maakt het voor andere potentiële tegenstanders vrijwel onmogelijk om aan de strikte eisen te voldoen, zo hoorden we recent al.

Opschorten

Villars, die volgens De Telegraaf de verkiezingen in Oezbekistan wil aanvechten, wijst erop dat de regels vereisen dat kandidaten vicevoorzitters benoemen uit alle werelddelen, maar dat er inderdaad voor Zuid-Amerika slechts één kandidaat is: de eerder genoemde Ecclestone. Laatstgenoemde heeft edus echter al toegezegd deel uit te maken van het team van Ben Sulayem, wat volgens Villars de concurrentie uitsluit. De Telegraaf maakt nu dus melding van de rechtszaak, die op 10 november moet dienen. Villars wil dat de verkiezingen in ieder geval tot en met de uitslag van de rechtszaak worden opgeschort.

Mayer recent teruggetrokken

Tim Mayer, voormalig steward, heeft recent ook zijn twijfels heeft geuit over de democratische processen binnen de FIA. Hij trok zijn kandidatuur in en verklaarde: “In Zuid-Amerika is er slechts een persoon beschikbaar en in Afrika zijn het er twee. Alle drie hebben ze directe banden met de zittende president. Het resultaat is simpel,” waarmee hij de beperkte keuze van vicevoorzitters scherp illustreerde. Mayer wees erop dat de beschikbare vicevoorzitters in Zuid-Amerika en Afrika allemaal banden hebben met de zittende president. "Niemand anders dan de zittende voorzitter kan zich kandidaat stellen binnen het FIA-systeem. Dit is geen democratisch proces", aldus Mayer. Op 12 december zouden de verkiezingen normaal gesproken moeten plaatsvinden in Oezbekistan.

