Een van de onderwerpen van gesprek tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad was de inhaalactie van Max Verstappen op Lewis Hamilton. De stewards lagen op social media onder vuur, want een boel fans vonden dat de Red Bull-coureur een straf had moeten krijgen. Nicky Catsburg vertelt bij De Stamtafel van het Ziggo Sport Race Café dat Verstappen zich wél aan de regels heeft gehouden, maar hij vindt dat het door deze regel "geen racen" is.

Verstappen begon de wedstrijd op het Autódromo Hermanos Rodríguez vanaf de vijfde positie na een tegenvallende kwalificatie en had dus op de zondag een boel goed te maken. Hij was al voorbij gegaan aan George Russell en probeerde in ronde zes aan de binnenkant van Hamilton te duiken. Er was contact tussen de twee in bocht één en Verstappen werd op het gras gedrukt in bocht twee. Het creëerde een chaotische situatie waar vooral Ollie Bearman van profiteerde door beide Mercedes-coureurs en Verstappen in te halen.

FIA-richtlijnen

Uiteindelijk wist Verstappen door middel van een éénstopper op het podium te eindigen voor Bearman. Hamilton kwam niet verder dan P8 na een tijdstraf, niet vanwege het contact met de Red Bull Racing-coureur, maar wel voor het afsnijden van bocht vier. Het incident tussen de twee aartsrivalen werd wel door de FIA onderzocht, maar er werd geen straf uitgedeeld. De stewards waren tot de conclusie gekomen dat Verstappen niks verkeerds had gedaan, omdat hij én voor de Ferrari lag bij de apex én binnen de witte lijnen bleef en dus de auto gewoon onder controle had. Zo staat dat in de richtlijnen van de FIA over hoe coureurs met elkaar om moeten gaan om de baan.

Lewis 🆚 Max 😮‍💨



Catsburg vindt dit geen racen

Catsburg, een racewinnaar in de vier belangrijkste 24-uurswedstrijden, vond de inhaalactie van Verstappen wel mooi, maar hij ziet liever een wijziging in die FIA-richtlijnen. "Ik vind dit overigens wel te ver gaan, hoor. Ik vind het jammer dat de regels zo zijn...", zo begon hij, maar zijn zin afmaken kon niet of Robert Doornbos riep er al doorheen: "Ach, kom op, man! Dat is racen!" Catsburg zei vervolgens: "Hij rijdt hem er gewoon vanaf." Mol legde vervolgens de FIA-richtlijnen uit en Catsburg verklaarde: "Ja, hij doet het goed volgens de regel, 100 procent. Ik ben het alleen niet eens met de regel zelf. Ik vind dit geen racen."

