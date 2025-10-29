De Italiaanse media hebben Lewis Hamilton stevig onder vuur genomen na zijn fout tijdens de Mexicaanse Grand Prix. De Corriere della Sera spreekt van een 'onaanvaardbare fout' van de Brit, die een tijdstraf van tien seconden kreeg en daardoor zijn podiumkans in rook zag opgaan.

De race in Mexico begon nog veelbelovend voor de coureur van Ferrari, die zich zaterdag knap als derde kwalificeerde. De hoop op een podiumplaats met de Italiaanse grootmacht in 2025 werd echter de grond ingeboord toen hij in de zesde ronde in botsing kwam met Max Verstappen. De Nederlander zat achter de Brit en moest in de remmen om een aanrijding te voorkomen, wat resulteerde in een lock-up voor Hamilton bij bocht vier.

Hamilton snijdt bocht af

De Brit verliet de baan en sneed de bocht af via de uitloopstrook, waardoor hij een voorsprong op de Red Bull-coureur kreeg. Omdat Ollie Bearman de Nederlander inhaalde, kon Hamilton zijn positie niet teruggeven. De FIA-stewards oordeelden dat de zevenvoudig wereldkampioen een 'blijvend voordeel' had behaald door de baan te verlaten en bestraften hem met een tijdstraf van tien seconden.

Dubbele standaard FIA

Hamilton was na de race niet te spreken over de beslissing en sprak van een 'dubbele standaard' van de FIA. Zijn teamgenoot Charles Leclerc en Verstappen zelf hadden ook bochten afsneden, maar gaven hun positie wel terug. De Italiaanse Corriere della Sera had echter geen medelijden met de Brit en gaf hem een magere vijf voor zijn optreden in Mexico. De krant noemt zijn fout bij bocht vier een 'onaanvaardbare fout', zeker voor een coureur met zijn ervaring.

Hamilton moet boeten voor chaos

"Het is onaanvaardbaar van een coureur die zeven wereldkampioenschappen heeft gewonnen", zo schrijft de krant. "Hij is de enige die moet boeten voor de chaos die ontstond na de start." Ondanks de kritiek eindigt het artikel positief: de vier punten die de Brit verzamelde, helpen Ferrari om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap terug te winnen met slechts één punt verschil. Teamgenoot Leclerc deed het een stuk beter in Mexico en wist Verstappen af te houden voor de tweede plaats.

