Italiaanse media hard voor Hamilton: 'Enige die moet boeten voor chaos'
Italiaanse media hard voor Hamilton: 'Enige die moet boeten voor chaos'
De Italiaanse media hebben Lewis Hamilton stevig onder vuur genomen na zijn fout tijdens de Mexicaanse Grand Prix. De Corriere della Sera spreekt van een 'onaanvaardbare fout' van de Brit, die een tijdstraf van tien seconden kreeg en daardoor zijn podiumkans in rook zag opgaan.
De race in Mexico begon nog veelbelovend voor de coureur van Ferrari, die zich zaterdag knap als derde kwalificeerde. De hoop op een podiumplaats met de Italiaanse grootmacht in 2025 werd echter de grond ingeboord toen hij in de zesde ronde in botsing kwam met Max Verstappen. De Nederlander zat achter de Brit en moest in de remmen om een aanrijding te voorkomen, wat resulteerde in een lock-up voor Hamilton bij bocht vier.
Hamilton snijdt bocht af
De Brit verliet de baan en sneed de bocht af via de uitloopstrook, waardoor hij een voorsprong op de Red Bull-coureur kreeg. Omdat Ollie Bearman de Nederlander inhaalde, kon Hamilton zijn positie niet teruggeven. De FIA-stewards oordeelden dat de zevenvoudig wereldkampioen een 'blijvend voordeel' had behaald door de baan te verlaten en bestraften hem met een tijdstraf van tien seconden.
Dubbele standaard FIA
Hamilton was na de race niet te spreken over de beslissing en sprak van een 'dubbele standaard' van de FIA. Zijn teamgenoot Charles Leclerc en Verstappen zelf hadden ook bochten afsneden, maar gaven hun positie wel terug. De Italiaanse Corriere della Sera had echter geen medelijden met de Brit en gaf hem een magere vijf voor zijn optreden in Mexico. De krant noemt zijn fout bij bocht vier een 'onaanvaardbare fout', zeker voor een coureur met zijn ervaring.
Hamilton moet boeten voor chaos
"Het is onaanvaardbaar van een coureur die zeven wereldkampioenschappen heeft gewonnen", zo schrijft de krant. "Hij is de enige die moet boeten voor de chaos die ontstond na de start." Ondanks de kritiek eindigt het artikel positief: de vier punten die de Brit verzamelde, helpen Ferrari om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap terug te winnen met slechts één punt verschil. Teamgenoot Leclerc deed het een stuk beter in Mexico en wist Verstappen af te houden voor de tweede plaats.
Gerelateerd
Net binnen
Russell schold Verstappen uit, FIA benoemt Russische topman | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
'Alpine gaat in 2026 door met Colapinto: Briatore trekt twijfels in'
- Gisteren 21:14
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- Gisteren 20:53
- 2
Pérez: 'Red Bull stemde auto volledig af op Verstappen'
- Gisteren 20:16
- 5
Mexicaanse autosportbond legt schuld voor bijna-aanrijding met marshals bij Lawson
- Gisteren 19:44
- 3
VIDEO | Mekies begrijpt trage Red Bull niet, Verstappen sceptisch over wereldtitel | GPFans Recap
- Gisteren 18:59
Veel gelezen
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- 27 oktober