Mexico

'We zagen Lando Norris in Mexico als wereldkampioen' l GPFans Raceteam

'We zagen Lando Norris in Mexico als wereldkampioen' l GPFans Raceteam

Vincent Bruins
Mexico

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na een Formule 1-Grand Prix rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.

In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Nicolás Quarles van Ufford en redacteur Brian van Hinthum. Vanzelfsprekend gaat het over de Grand Prix van de Mexico-Stad én de nasleep van die race.

Luister hier de volledige podcast.

Gerelateerd

Max Verstappen Formule 1 Lando Norris Charles Leclerc Autódromo Hermanos Rodríguez Grand Prix van Mexico-Stad

