Red Bull Racing brengt statement uit over rijdersbezetting voor seizoen 2026
Red Bull Racing en Racing Bulls zijn twee van de drie teams die nog niet de volledige line-up voor 2026 hebben bevestigd. Hoofdadviseur Helmut Marko heeft na afloop van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad een statement uitgebracht. Er lag namelijk een plan om rond deze wedstrijd de knoop door te hakken.
Van Verstappen weten we sinds juli dat hij bij Red Bull zal blijven volgend jaar. De verwachting was dat Isack Hadjar de promotie zou krijgen van Racing Bulls naar het hoofdteam en dat Liam Lawson zou blijven zitten waar hij zit. De Kiwi zou dan FIA Formule 2-coureur Arvid Lindblad als nieuwe teamgenoot krijgen. Het leek erop dat Yuki Tsunoda het dan maar moest uitzoeken. Maar de laatstgenoemde kan voorlopig rustig ademhalen. De energiedrankfabrikant heeft ervoor gekozen om toch niet nu rond het evenement op het Autódromo Hermanos Rodríguez met een beslissing te komen over wie waar in 2026 rijdt.
Tsunoda en juniorcoureurs boeken allemaal vooruitgang
We krijgen pas over twee maanden te horen hoe precies de line-ups van Red Bull Racing en Racing Bulls worden. "We hebben onze beslissing uitgesteld tot het einde van het seizoen, omdat we ons eerst willen concentreren op het gevecht voor het kampioenschap", zo liet Marko weten tegenover Autosport. "Het zal rond Abu Dhabi komen. De focus ligt nu gewoon nog op het kampioenschap."
Teambaas Laurent Mekies voegde tegenover de aanwezige media toe: "We willen iets langer de tijd nemen, voordat we een beslissing nemen over de coureurs. Yuki is namelijk stappen vooruit aan het zetten, en de andere jonge jongens boeken eveneens vooruitgang. Er is voor ons geen reden om te haasten met een besluit, dus we zullen wat langer de tijd nemen."
