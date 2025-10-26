Verstappen komt snelheid tekort, Norris oppermachtig in Mexico | GPFans Recap
Verstappen komt snelheid tekort, Norris oppermachtig in Mexico | GPFans Recap
De zaterdag van het raceweekend in Mexico zit erop en er zijn weer een aantal punten zeer duidelijk geworden. McLaren heeft de snelheid weer te pakken, terwijl Max Verstappen tekortkomt tijdens de kwalificatie in Mexico-Stad.
Vooral de longruns lieten grote zorgen zien bij het team van Red Bull. In aanloop naar de sessies op zaterdag werd er hier en daar nog wat aangepast, maar voorlopig lijkt er nog geen oplossing te zijn. McLaren-teambaas Andrea Stella stelt dat de hoogste prioriteit inmiddels is om het momentum van Verstappen te doorbreken. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 25 oktober.
Norris oppermachtig in kwalificatie Mexico, Verstappen en Piastri ver verwijderd van pole
Lando Norris heeft pole position gepakt voor de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. De McLaren-coureur zette een rondetijd van 1:15.586 neer en versloeg Charles Leclerc op 0.262 seconde. Lewis Hamilton completeerde de top drie, terwijl Max Verstappen en Oscar Piastri niet in de buurt konden komen van de snelste tijd. Lezen hoe de kwalificatie verliep? Klik hier!
Grote zorgen bij Red Bull over racepace Verstappen terecht: dit laat de data zien in Mexico
Max Verstappen was het snelst op vrijdag van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad, maar de beste rondetijden waren gebaseerd op de kwalificatierun en niet op de zogeheten long run. De punten gaan natuurlijk pas op de zondag uitgedeeld worden en daar maken ze zich bij Red Bull Racing flinke zorgen over. Aan de data te zien, zijn die zorgen terecht. Lezen wat de data liet zien? Klik hier!
Stella duidelijk over mogelijke comeback Verstappen: 'Moeten het momentum stoppen'
McLaren-teambaas Andrea Stella stelt dat het inmiddels de hoogste prioriteit is geworden om het momentum van Max Verstappen af te remmen. De Nederlander heeft de afgelopen weken het gat naar klassementsleider Oscar Piastri verkleind tot 40 punten, en de Italiaan lijkt de hete adem inmiddels te voelen. De hele verklaring van de teambaas van McLaren lezen? Klik hier!
Verstappen over misgelopen punten in Barcelona: 'Als die mij de titel kosten, is dat het leven'
Als Max Verstappen moet benoemen wat de laatste fout is die hij in de Formule 1 heeft gemaakt, wijst hij naar het incident met George Russell in Barcelona. Een uiting van frustratie zorgde ervoor dat de Nederlander veel punten verloor aan een tijdstraf. Als over een paar weken blijkt dat die punten hem het wereldkampioenschap hebben gekost? "Dan is dat het leven." De hele uitleg van Verstappen lezen? Klik hier!
Pérez over tijd naast Verstappen bij Red Bull: "Er is geen coureur die daar kan overleven"
Sergio Pérez suggereert dat hij is tegengewerkt tijdens zijn tijd bij Red Bull Racing. De Mexicaan kon halverwege 2023 al niet meer meekomen met het tempo van teamgenoot Max Verstappen en werd eind 2024 op straat gezet door het Oostenrijkse team, ondanks een contractverlenging die hij eerder dat jaar had getekend. Lezen hoe Pérez terugblikt op zijn tijd bij Red Bull Racing? Klik hier!
