Norris oppermachtig in kwalificatie Mexico, Verstappen en Piastri ver verwijderd van pole

Lando Norris heeft pole position gepakt voor de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. De McLaren-coureur zette een rondetijd van 1:15.586 neer en versloeg Charles Leclerc op 0.262 seconde. Lewis Hamilton completeerde de top drie, terwijl Max Verstappen en Oscar Piastri niet in de buurt konden komen van de snelste tijd.

De sessie die de startgrid op het Autódromo Hermanos Rodríguez ging bepalen, begon om 15:00 uur lokale tijd onder zonnige omstandigheden. Het was opgewarmd tot 26°C en er was geen dreiging van regen. Zoals altijd was de kwalificatie verdeeld in een Q1-, Q2- en Q3-sessie van 18, 15 en 12 minuten lang, respectievelijk. Na Q1 zouden er vijf coureurs afvallen en datzelfde gold voor Q2. Lando Norris opende met een 1:17.147 en was daarmee meer dan een tiende sneller dan Charles Leclerc en Max Verstappen. George Russell wurmde zich tussen Norris en Leclerc met een 1:17.194. Oscar Piastri was in de eerste helft van Q1 nergens te vinden. Hij stond op meer dan zeven tienden achterstand van zijn teamgenoot - niet omdat hij één momentje had meegemaakt, maar omdat hij gewoon de grip totaal niet kon vinden. Ollie Bearman was verrassend eventjes het snelst, totdat Norris er weer met een 1:16.899 onderdoor ging.

Hadjar plotseling bovenaan in Q1

Niemand zag het aankomen, maar Isack Hadjar sloot Q1 als snelste af met een 1:16.733. Ook Lewis Hamilton en George Russell gingen onder Norris door. Esteban Ocon completeerde de top vijf met zijn Haas. Verstappen kwam niet verder dan P9, maar deed het in ieder geval beter dan Piastri. Kimi Antonelli werd bijna in Q1 geëlimineerd. De Mercedes-coureur eindigde de eerste kwalificatiesessie als vijftiende. Gabriel Bortoleto, Alexander Albon, Pierre Gasly, Lance Stroll en Franco Colapinto waren niet snel genoeg om een plekje in Q2 te verdienen. Het gehele veld zat binnen één seconde. Albon liet over de boardradio weten dat hij een remprobleem had.

Piastri één tiende verwijderd van Q2-eliminatie

Norris was oppermachtig in de eerste run van Q2. Hij ging het circuit in de Mexicaanse hoofdstad rond in een tijd van 1:16.252, ruim vier tienden voor Leclerc. Hadjar stond vierde tussen Carlos Sainz en Verstappen. Piastri had het opnieuw moeilijk tijdens de eerste run en lag tiende, meer dan een seconde achter Norris. De laatstgenoemde had geen tweede run nodig. Verstappen ging voor de zekerheid wel weer naar buiten en zou verbetering vinden, al zat hij nog steeds 0.353 seconde van Norris af. De Nederlander zakte vervolgens naar P4 achter Hamilton en Russell. Sainz, Leclerc, Piastri, Antonelli, Bearman en Hadjar reden een ieder een tijd die goed genoeg was voor de top tien. Yuki Tsunoda had zichzelf opgeofferd om Verstappen een slipstream te geven en eindigde als elfde. De Japanner strandde dus in Q2 samen met Ocon, Hülkenberg, Alonso en Lawson.

Oscar Piastri is forced to wait in line before he can set a lap to get him out of the drop zone! 😳#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/ZWQhPvNAvY — Formula 1 (@F1) October 25, 2025

Norris oppermachtig, Piastri helemaal nergens

Leclerc was de eerste coureur dit weekend die in de 1:15 wist te duiken. Tijdens de eerste run van Q3 zette hij om precies te zijn een 1:15.991 neer. De andere Ferrari liep tevens hard. Hamilton stond derde na die eerste run. Norris vonden we op P2 in de scharlakenrode sandwich. Verstappen was sneller dan Norris in de eerste sector, maar moest meer dan een tiende opgeven in de tweede en derde sector. Piastri completeerde de top vijf achter de Red Bull-coureur, terwijl de teams zich opmaakten voor de tweede run.

Norris sloeg terug tijdens de tweede run door paars te gaan in iedere sector. Hij verdient daarmee de pole position met een 1:15.586. Leclerc verbeterde, maar zat een kwart van een seconde van de McLaren af. Hamilton en Russell zullen de tweede startrij delen morgen, want zij hebben zich als derde en vierde gekwalificeerd voor Verstappen. Piastri was met P8 helemaal nergens, maar zal een plekje opschuiven door de gridstraf van Sainz.

