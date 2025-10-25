Sergio Pérez suggereert dat hij is tegengewerkt tijdens zijn tijd bij Red Bull Racing. De Mexicaan kon halverwege 2023 al niet meer meekomen met het tempo van teamgenoot Max Verstappen en werd eind 2024 op straat gezet door het Oostenrijkse team, ondanks een contractverlenging die hij eerder dat jaar had getekend.

Liam Lawson werd als vervanger naar voren geschoven, maar ook hij kreeg in 2025 slechts twee races de tijd. Red Bull liet vervolgens Yuki Tsunoda promoveren, en hoewel de Japanner het in de beginfase eveneens lastig had, lijkt hij stukje bij beetje terug te krabbelen. Toch is het gat met teamgenoot Verstappen nog aanzienlijk. In gesprek met Sky Sports F1 blikt Pérez terug op zijn eigen periode bij het Oostenrijkse team.

Artikel gaat verder onder video

Zware tijd

Afgelopen seizoen kreeg Pérez veel kritiek vanwege zijn achterstand op Verstappen. ‘Checo’ haakt daar direct op in bij het medium: “Dat heb je niet helemaal gezegd tegen de huidige coureurs, hè?” Op een iets serieuzere toon vervolgt de Mexicaan, die wijst op hoe zwaar het is voor iedereen die naast Verstappen rijdt: “Ik hou er niet van om coureurs te bekritiseren die daar hebben gezeten, want ik heb in hun positie gezeten. Ik weet wat ze doormaken. Op het moment dat ik mijn vertrek bij Red Bull had bekrachtigd, toen we een overeenkomst hadden bereikt, wist ik: ‘wat een arme ziel die hier straks komt’. Ik heb weten te overleven,” legt hij uit.

Pérez suggereert geen eerlijke kans te hebben gehad

‘Checo’ hint op een situatie waarin hij nooit echt kon winnen. “Het is een moeilijke plek, naast Max; dat is altijd lastig. Maar naast Max zitten bij Red Bull, dat is iets wat mensen niet zullen begrijpen. Ik zou je er zoveel over kunnen vertellen, maar simpel gezegd: het is erg zwaar voor een coureur. Er is geen coureur die daar kan overleven. Het maakt niet uit of je [Lewis] Hamilton of [Charles] Leclerc ernaast zet. Wie je er ook neerzet, ze gaan enorm worstelen,” aldus Pérez.

Gerelateerd