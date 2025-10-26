Dit is de voorlopige startopstelling in Mexico-Stad: Voordeel voor Piastri na gridstraf
Dit is de voorlopige startopstelling in Mexico-Stad: Voordeel voor Piastri na gridstraf
De kwalificatie van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad zit erop. Lando Norris was dominant en lijkt misschien de overhand te krijgen in de strijd om het wereldkampioenschap. Max Verstappen en Oscar Piastri stelden namelijk flink teleur, al zal de laatstgenoemde nog wel een voordeel halen uit een gridstraf.
Baanevolutie was hét onderwerp van gesprek tijdens de kwalificatie. Wanneer je precies waar op het Autódromo Hermanos Rodríguez reed leek de sleutel tot een snelle ronde. Het asfalt was glad, de grip was ver te zoeken, maar dit alles was geen probleem voor Norris. Hij pakte de pole position met een 1:15.586. De McLaren-coureur zal de voorste startrij delen met Charles Leclerc. Lewis Hamilton maakte zijn beste kwalificatie ooit mee met Ferrari door de derde tijd te klokken. Voormalig ploegmaat George Russell vergezelt hem op zondag op de tweede startrij. Verstappen was bijna een halve seconde verwijderd van Norris en moest genoegen nemen met de vijfde stek.
Piastri schuift een positie op dankzij gridstraf van Sainz
Het bleek een nog lastigere kwalificatie voor Piastri die meer dan een tiende verloor ten opzichte van Verstappen. Dat bezorgde hem P8. Kimi Antonelli en Carlos Sainz plaatsten zich tussen Verstappen en Piastri. Sainz zal echter een gridstraf van 5 plaatsen krijgen voor de crash met Antonelli bij de vorige wedstrijd, de Grand Prix van de Verenigde Staten. Piastri zal dus een plekje opschuiven en staat morgen direct achter Verstappen op de grid. Isack Hadjar en Ollie Bearman maakten de top tien af in Q3.
De volledige startgrid
1. Norris
2. Leclerc
3. Hamilton
4. Russell
5. Verstappen
6. Antonelli
7. Piastri
8. Hadjar
9. Bearman
10. Tsunoda
11. Ocon
12. Sainz
13. Hülkenberg
14. Alonso
15. Lawson
16. Bortoleto
17. Albon
18. Gasly
19. Stroll
20. Colapinto
