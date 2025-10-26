close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Piastri during practice in Mexico

Dit is de voorlopige startopstelling in Mexico-Stad: Voordeel voor Piastri na gridstraf

Dit is de voorlopige startopstelling in Mexico-Stad: Voordeel voor Piastri na gridstraf

Vincent Bruins
Piastri during practice in Mexico

De kwalificatie van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad zit erop. Lando Norris was dominant en lijkt misschien de overhand te krijgen in de strijd om het wereldkampioenschap. Max Verstappen en Oscar Piastri stelden namelijk flink teleur, al zal de laatstgenoemde nog wel een voordeel halen uit een gridstraf.

Baanevolutie was hét onderwerp van gesprek tijdens de kwalificatie. Wanneer je precies waar op het Autódromo Hermanos Rodríguez reed leek de sleutel tot een snelle ronde. Het asfalt was glad, de grip was ver te zoeken, maar dit alles was geen probleem voor Norris. Hij pakte de pole position met een 1:15.586. De McLaren-coureur zal de voorste startrij delen met Charles Leclerc. Lewis Hamilton maakte zijn beste kwalificatie ooit mee met Ferrari door de derde tijd te klokken. Voormalig ploegmaat George Russell vergezelt hem op zondag op de tweede startrij. Verstappen was bijna een halve seconde verwijderd van Norris en moest genoegen nemen met de vijfde stek.

Piastri schuift een positie op dankzij gridstraf van Sainz

Het bleek een nog lastigere kwalificatie voor Piastri die meer dan een tiende verloor ten opzichte van Verstappen. Dat bezorgde hem P8. Kimi Antonelli en Carlos Sainz plaatsten zich tussen Verstappen en Piastri. Sainz zal echter een gridstraf van 5 plaatsen krijgen voor de crash met Antonelli bij de vorige wedstrijd, de Grand Prix van de Verenigde Staten. Piastri zal dus een plekje opschuiven en staat morgen direct achter Verstappen op de grid. Isack Hadjar en Ollie Bearman maakten de top tien af in Q3.

Related image
Related image

De volledige startgrid

1. Norris
2. Leclerc
3. Hamilton
4. Russell
5. Verstappen
6. Antonelli
7. Piastri
8. Hadjar
9. Bearman
10. Tsunoda
11. Ocon
12. Sainz
13. Hülkenberg
14. Alonso
15. Lawson
16. Bortoleto
17. Albon
18. Gasly
19. Stroll
20. Colapinto

Gerelateerd

Formule 1 Oscar Piastri Carlos Sainz Autódromo Hermanos Rodríguez Grand Prix van Mexico startopstelling

Net binnen

Marko durfde als enige weddenschap aan voor podium Verstappen: 'Alleen ik was positief'
P3 op Autódromo Hermanos Rodríguez

Marko durfde als enige weddenschap aan voor podium Verstappen: 'Alleen ik was positief'

  • 29 minuten geleden
  • 1
 Na gevecht in fanzone gingen Mexicaanse F1-fans ook op de vuist op tribunes tijdens race
GP van Mexico-Stad

Na gevecht in fanzone gingen Mexicaanse F1-fans ook op de vuist op tribunes tijdens race

  • 55 minuten geleden
Verstappen kon crash nog net vermijden dankzij les van papa Jos:
Glijpartij door het gras

Verstappen kon crash nog net vermijden dankzij les van papa Jos: "Rallyen met hem geoefend"

  • 1 uur geleden
Alonso valt in Mexico voor vijfde keer uit: remproblemen lijken de boosdoener
Fernando Alonso

Alonso valt in Mexico voor vijfde keer uit: remproblemen lijken de boosdoener

  • 1 uur geleden
VIDEO | Russell stoort zich aan FIA en had straf Verstappen willen zien
GP Mexico-Stad

VIDEO | Russell stoort zich aan FIA en had straf Verstappen willen zien

  • 2 uur geleden
  • 7
 Leclerc had boodschap voor stewards na 'overtreding' Verstappen:
GP Mexico-Stad

Leclerc had boodschap voor stewards na 'overtreding' Verstappen: "Dat kan niet anders"

  • 2 uur geleden
  • 7
Meer nieuws

Veel gelezen

Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS:
100.000+ views

Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"

  • 19 oktober
 'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
100.000+ views

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

  • 10 oktober
 Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen:
75.000+ views

Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"

  • 19 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans

  • Vandaag 09:24
 Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
75.000+ views

Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?

  • 16 oktober
 Nico Hülkenberg reageert op startcrash in Austin: 'Ik kon geen kant op'
50.000+ views

Nico Hülkenberg reageert op startcrash in Austin: 'Ik kon geen kant op'

  • 19 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x