Houd rekening met wintertijd: dit is hoe laat de Grand Prix van Mexico-Stad begint
De F1 Grand Prix van Mexico-Stad, de twintigste ronde van het seizoen 2025, wordt vandaag verreden. We zijn in Nederland van zomer- naar wintertijd gegaan. GPFans legt uit wat jij moet weten voor de zondag op het Autódromo Hermanos Rodríguez.
Max Verstappen gaat de wedstrijd in de Mexicaanse hoofdstad in met een achterstand van 40 punten op Oscar Piastri en van 26 punten op Lando Norris. Het is de laatstgenoemde die vandaag vanaf de pole position mag vertrekken. Hij was oppermachtig tijdens de kwalificatie. Verstappen wist niet harder te gaan dan Charles Leclerc, Lewis Hamilton en George Russell, en moest genoegen nemen met de vijfde positie. Het was al helemaal drama voor Piastri die niet verder kwam dan P8, al zal hij nog wel een plekje opschuiven dankzij de gridstraf voor Carlos Sainz.
Weerbericht en tijdschema
Net als op vrijdag en zaterdag verwachten we een droge zondag. Het zal zo'n 26°C worden en de kans op regen is niet meer dan 5 procent. Er is nog nooit een regenrace geweest in de Formule 1 in Mexico en daar zal vandaag dan ook geen verandering in komen.
Hier in Nederland is de klok afgelopen nacht een uur achteruit gegaan. In Mexico doen ze niet aan zomer- en wintertijd. Het tijdsverschil met het Latijns-Amerikaanse land is nu daarom zeven uur in plaats van acht uur. Dat betekent dat de race een uurtje eerder begint dan je misschien had verwacht. De zondag op het Autódromo Hermanos Rodríguez wordt geopend met Race 3 van de TCR México, Race 2 van de GTM de Súper Copa en Race 2 van de Formule 4 NACAM. Om 21:00 uur Nederlandse tijd begint de Grand Prix van Mexico-Stad en dus niet om 22:00 uur.
