Ondanks dat Oscar Piastri de kampioenschapsleider is, hebben we hem nauwelijks gezien tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. De McLaren-coureur begon als zesde en finishte in niemandsland op de vijfde plek. Hij probeerde tevergeefs op verschillende manieren snelheid te vinden

Piastri scoorde slechts 10 punten op het Circuit of the Americas en dat terwijl er 33 punten te verdienen waren. Hij had zich als derde gekwalificeerd voor de Sprint, meer dan drie tienden achter Max Verstappen en teamgenoot Lando Norris. Door de haarspeldbocht probeerde hij achterlangs de andere McLaren te kruisen om de tweede plek te pakken, maar hij raakte daarbij Nico Hülkenberg. Dat katapulteerde hem weer tegen Norris. Beide papaja-bolides vielen uit met schade. Piastri had op de zondag niet de pace om Verstappen, Norris en de Ferrari's bij te houden.

Tien is meer dan nul

"Ik accepteer de 10 punten maar gewoon die ik vandaag heb gekregen. 10 punten is beter dan 0 punten", reageerde Piastri, lachend als een boer met kiespijn, op de vraag van Viaplay of het afgelopen raceweekend in de prullenbak behoort. "Ja, het was een lastig weekend. Ik heb verschillende dingen tijdens de race geprobeerd om te kijken of ik meer snelheid kon vinden. Op sommige momenten leek het te werken en op sommige momenten juist niet. Ik moest afwachten om te zien wat ik er nog uit kon slepen. Je wil niet opgeven en het hele weekend in de prullenbak smijten. Uiteraard hoop ik op een beter weekend in Mexico."

Voorsprong Piastri was nooit comfortabel

"Niet echt", antwoordde Piastri op de vraag of hij de hete adem van Norris en Verstappen in zijn nek voelt. "Lando heeft het hele seizoen dicht achter me gezeten. Ja, het gat is ooit groter geweest, maar comfortabel was het nooit. Mijn focus ligt nu vooral op waarom de pace niet zoals gewenst was dit weekend en hoe we het voor elkaar kunnen krijgen om de pace te vinden die we eerder in het seizoen hadden."

